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Компанія українського бізнесмена підготувала свою ракету...
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Додано: Суб 21 лис, 2020 04:39
Пропонуємо до обговорення:
Техаська компанія Firefly Aerospace, заснована українцем Максом Поляковим, відправила свою першу ракету на стартовий майданчик. Вона розташована в Каліфорнії на базі Військово-повітряних сил США "Ванденберг", повідомила прес-служба підприємства.
Дивися повний текст Компанія українського бізнесмена підготувала свою ракету до запуску в космос
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Додано: Суб 21 лис, 2020 04:39
Что меня всегда приводит в восторг - это то как вместе с конкуренцией снижаются требования к технологиям и инфраструктуре. Если первые космические пуски задействовали тысячи предприятий в СССР и США, требовали монументальных космодромов и целых городов, обслуживающих эти космодромы, то сейчас ракету на GEO запускают из какой-то фермы, на скоро утоптав землю грейдером. А саму ракету на обычный трак грузят мужики в свитерах.
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Dear_Sir
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Додано: Суб 21 лис, 2020 11:07
В целом, да, компания украинского бизнесмена. Но если погуглить, то окажется, что основана она американцами, а Поляков ее выкупил после банкротства. Что, разумеется, не уменьшает его заслуг, поскольку он вкладывал деньги в ее развитие, и ракету компания сделала уже под его руководством.
Но вопрос журналистам - зачем так глупо врать в мелочах?
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