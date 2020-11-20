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Компанія українського бізнесмена
підготувала свою ракету...

Компанія українського бізнесмена підготувала свою ракету...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 04:39

Компанія українського бізнесмена підготувала свою ракету...

Пропонуємо до обговорення:
Техаська компанія Firefly Aerospace, заснована українцем Максом Поляковим, відправила свою першу ракету на стартовий майданчик. Вона розташована в Каліфорнії на базі Військово-повітряних сил США "Ванденберг", повідомила прес-служба підприємства.

Дивися повний текст Компанія українського бізнесмена підготувала свою ракету до запуску в космос.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 04:39

Что меня всегда приводит в восторг - это то как вместе с конкуренцией снижаются требования к технологиям и инфраструктуре. Если первые космические пуски задействовали тысячи предприятий в СССР и США, требовали монументальных космодромов и целых городов, обслуживающих эти космодромы, то сейчас ракету на GEO запускают из какой-то фермы, на скоро утоптав землю грейдером. А саму ракету на обычный трак грузят мужики в свитерах.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:07

В целом, да, компания украинского бизнесмена. Но если погуглить, то окажется, что основана она американцами, а Поляков ее выкупил после банкротства. Что, разумеется, не уменьшает его заслуг, поскольку он вкладывал деньги в ее развитие, и ракету компания сделала уже под его руководством.
Но вопрос журналистам - зачем так глупо врать в мелочах?
PasserBy
 
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