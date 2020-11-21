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Понад 400 тисяч українців
"перебігли" від газзбутів до...

Понад 400 тисяч українців "перебігли" від газзбутів до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:17

  kuzya-cat написав:У меня вопрос ко всем этим перебежчикам: трубы, идущие от распределительной подстанции в ваш дом и вашу квартиру тоже Нефтегаз будет содержать? Что-то я очень сомневаюсь в этом. А газовщика для текущего ремонта и обслуживания вызывать откуда будете? Тоже из Нефтегаза?

А при чём тут трубы? За трубу все платят отдельно уже почти год. Кому платят за трубу-тот и содержать будет. А поставщик газа-другая организация.
А у меня встречный вопрос к "неперебежчикам": уже сейчас разница в цене между облгазами и нефтегазом около 3грн. А если облгазы сделают 10-15-25 грн./куб? Вы по-прежнему будете терпеть? И платить?
DONALD
 
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