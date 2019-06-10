RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Які земельні ділянки
не оподатковуються

Які земельні ділянки не оподатковуються
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:11

Які земельні ділянки не оподатковуються

Пропонуємо до обговорення:
Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, наведено у ст. 283 Податкового кодексу України.

Дивися повний текст Які земельні ділянки не оподатковуються.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91345
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 09:11

Идиот. Шмыгаль .
odarkasopkovska
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:40

рынок земель приведет к захвату ТНК земель Украины и как следствие голоду.
censerus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 02.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:16

Шмига короновирусных грошикив хапнув
tipochok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 30.09.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:47

Це якісь боти в коментарі налетіли?
nighthawk5
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 18.07.20
Подякував: 2 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:34

censerus ну, не всё так плохо :)
кладбища ещё ж не облагаются,
:roll: пэрэсичным можно не волноваться, тут можно и сэкономить )))))
Марта
 
Повідомлень: 160
З нами з: 24.11.15
Подякував: 108 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Оформлення земельної ділянки обіцяють спростити...
R2 » Пон 10 чер, 2019 06:36
3 727
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 вер, 2020 17:05
OLGA1987
Вартість спецдозволів на бурштинові ділянки виросла в 90...
R2 » Пон 20 лип, 2020 11:52
1 101
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 11:52
vlinev2
На земельні паї потрібно оформити право власності до 1...
R2 » Чет 16 лип, 2020 08:44
1 235
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 лип, 2020 12:05
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21263)
23.11.2020 21:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.