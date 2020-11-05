У Зеленського підтвердили можливе введення локдауну в...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:54
Краще повний локдаун на 2 тижні, ніж оцей карантин вихідного дня від якого ніякого толку, а лише страждає сфера розваг.
Додано: Сер 25 лис, 2020 15:13
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:29
_hunter
Ця сфера на межі банкрутства, а толку ніякого бо всі в Ашані перед касами зі щільністю як в метро, або на дискотеці, тому і толку від такого карантину вихідного дня мало - висновок, будуть посилювати, то нащо тягнути кота за я..ця?
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:22
Диаметрально противоположное. Могу сказать что опустошительнее для малого бизнеса и местных бюджетов ничего нет. В США города и штаты, которые ввели локдоун в Мар-Июне теперь стоят с протянутой рукой клянчат федеральные деньги, поднимают налоги на недвижимость. Лучше просто отбомбиться по городу чем локдаун - быстрее восстановится.
Додано: Чет 26 лис, 2020 10:14
"Ця сфера на межі банкрутства" исключительно по вербальным интервенциям владельцев: в Польше половинный КВД последние фиг знает сколько лет -- и ничего, ни один кинотеатр еще от этого не разорился.
С продуктовыми поделать ничего нельзя: их если закрыть -- сразу крики про Голодомор начнутся. Но что мешает "начать с себя": ставить тележку не перед, а _за собой_ и держать дистанцию хотя бы в метр до впередистоящего?..
Какие дискотеки? -- КВД же. Ах в рабочие дни ходят?.. -- так что мешает и в киношку после работы сходить?
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