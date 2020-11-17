Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
Дивися повний текст Шмигаль допустив посилення карантину на новорічні свята.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 17:18
Шмигаль допустив посилення карантину на новорічні свята
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль допустив посилення карантину на новорічні свята.
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:19
Т. есть, Зеленский вчера забыл, или пропустил, в своем видосике ключевое слово, «в случае ужесточения карантина». Обещанного три года ждут!! Мы уже все поняли.
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