Про це повідомляє прес-служба Енергоатому.
Дивися повний текст «Урановий конфлікт»: Енергоатом і СхідГЗК звернулися до Шмигаля.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 17:40
«Урановий конфлікт»: Енергоатом і СхідГЗК звернулися до...
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Дивися повний текст «Урановий конфлікт»: Енергоатом і СхідГЗК звернулися до Шмигаля.
Додано: Сер 25 лис, 2020 17:40
Уничтожьте и это производство под видом экономии, а через пару лет будете платитб втрое дороже. Напомнить вам как депутат Мартыненко пару лет назад попалился на выводе гос денег в схемах с ураном? Он вернул деньги или сидит в тюрьме? Нет! Экономисты воровливые!
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