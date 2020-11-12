Про це Аваков заявив в ефірі "Україна 24".
Дивися повний текст Аваков допустив запровадження заборони на міжміське сполучення через COVID-19.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 12:53
Аваков допустив запровадження заборони на міжміське...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аваков допустив запровадження заборони на міжміське сполучення через COVID-19.
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:53
Пригород Киева нужно закрыть, это разгрузит весь транспорт, от метро до маршруток.
А если будут тянуть время, то в итоге закроют все как в марте.
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:57
Уже развалили экономику, уже можно закрывать. Точно.
Можно изготовить ядерные ракеты и взорвать самих себя.
Почему статистика по коронавирусу в Украине – ложь
Анатолий Амелин
Краткие выводы:
1. Точность данных по количеству больных становится все хуже. Выздоровевших просто не записывают в категорию "выздоровевшие". Погрешность – более чем в 2 раза (!).
2. Процент положительных результатов тестирования растет. По своему опыту могу сказать, что это связано с тем, что больные сдают более чем 1 тест, а статистика это учитывает как +1 кейс.
3. Это же является причиной роста количества тестирований. По своему опыту, общее количество сданных мной тестов уже приближается к 10. Знаю людей, которые сдают тесты каждую неделю, но поскольку нет централизованной базы, их каждый раз записывают новой строчкой.
Если совсем кратко. Есть ложь, большая ложь – украинская статистика...
К локдауну приготовились?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 26 лис, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:57
Re: Аваков допустив запровадження заборони на міжміське...
Хотів би ще послухати мнєніє баби Мані, прибиральниці по приводу ковіда і які заброни вона планує.
зі. Міжміське сполучення і міністр МВД ... хм ... до чого це все ???
pps. Каюсь, пройшло 5 хвилин і зрозумів до чого це ... ((( вони знову кіздят наші грощі )))
Востаннє редагувалось change_pm в Чет 26 лис, 2020 13:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:01
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:05
уже все развалили в экономике. Вводите быстрее! Пока все уже умерли, старение население. Надо вводить быстро чтобы все сдохли Срочно!
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:18
Re: Аваков допустив запровадження заборони на міжміське...
Абсолютно не согласен, на моей практике и том что я вижу в своем окружении, из семьи из 2-3 человек тестируется однин, если результат положительный и через 2-3 дня заболевает жена/муж/брат, они уже не тестируются потому что и так понимают, что у них за болезнь.
Те 15 тысяч за вчера можно смело умножить на 5
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:20
Ти чого? Померти боїшся? Не бійся ))) всі помремо в свій час ...
Головне не нервувати... Ось можна в Колумбію полетіти розважитись. Тест не потрібен, везе Люфтваффе по акції.
Листя коки стоїть копійки ))) дівчата екзотичні і білі є )))
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:30
статистика НЕ ведется про выздоровевших вообще!
я не нашел.
если 6к-14к выздоровело, но заразилось 15к и умерло 100-200. Что дальше?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
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