Аваков допустив запровадження заборони на міжміське...

Додано: Чет 26 лис, 2020 13:50

А если по сути, то:

1. С весны транспортное сообщение не восстановлено.

2. Нет принятых мер с учётом весеннего карантина.

3. Система охороны здоровья не приняла мер к карантину и принятию больных.

4. Нет по определению мощностей лечебных учреждений к лечению(койки, кислород, мед персонал, техническое обеспечение лечебного процесса,...)

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Т.Е. не дай бог заболеть - выехать лечиться - зась! - за пилюльками - зась! - за дохтором - зась!

Кто продукты вёз из села ОТ - зась!.......

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.