Аваков допустив запровадження заборони на міжміське...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 16:36
Автобусы остановятся - блаблакар озолотится... или умрет, если его "приватизируют" нелегальные профессиональные перевозчики.
Додано: Чет 26 лис, 2020 17:47
Re: гавгавков запретил собакам гавкать
Вообще бред, по моему дело правоохранителей - расследовать преступления, например куда делись деньги из ковирьного фонда, т.е. где новые больницы, койко-места, АВЛ-ы ???
Странный какой-то вирус, до сих пор точно никто не назвал сколько он может быть активным во внешней среде, как быстро его убивает ультрафиолет и т.п. Вбрасывают какие-то противоречивые и бессмысленные пугалки , никакой конкретики ...
Илон Маск тоже тесты сдавал - 50/50 вышло это как вообще, у других тесты показывают что ковид есть в бананах ??? Вдумайтесь !
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