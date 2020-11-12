RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Аваков допустив запровадження
заборони на міжміське...

Аваков допустив запровадження заборони на міжміське...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:36

Автобусы остановятся - блаблакар озолотится... или умрет, если его "приватизируют" нелегальные профессиональные перевозчики.
konsts1174
Аватар користувача
 
Повідомлень: 64
З нами з: 01.06.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:47

Re: гавгавков запретил собакам гавкать

Вообще бред, по моему дело правоохранителей - расследовать преступления, например куда делись деньги из ковирьного фонда, т.е. где новые больницы, койко-места, АВЛ-ы ???

Странный какой-то вирус, до сих пор точно никто не назвал сколько он может быть активным во внешней среде, как быстро его убивает ультрафиолет и т.п. Вбрасывают какие-то противоречивые и бессмысленные пугалки , никакой конкретики ...

Илон Маск тоже тесты сдавал - 50/50 вышло это как вообще, у других тесты показывают что ковид есть в бананах ??? Вдумайтесь !
pavilion_dv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 23.05.16
Подякував: 37 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pavilion_dv, unicdima і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль допустив посилення карантину на новорічні свята
R2 » Сер 25 лис, 2020 17:18
1 100
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лис, 2020 17:19
escape2015
Аваков пропонує розширити підстави для застосування...
R2 » Чет 12 лис, 2020 16:28
5 372
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лис, 2020 17:15
Grover
Аваков розповів, як вирішуватиметься проблема з недобудовами
R2 » Чет 12 лис, 2020 12:36
2 249
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 лис, 2020 15:11
Ragnar

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17673)
26.11.2020 17:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.