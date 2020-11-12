Це завершення першого важливого етапу розширення покриття швидкісного інтернету в сільській місцевості, який було розпочато в червні 2020 року.
Дивися повний текст Київстар запустив 4G на частотах 900 МГц у всіх областях України.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 18:13
Київстар запустив 4G на частотах 900 МГц у всіх областях...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київстар запустив 4G на частотах 900 МГц у всіх областях України.
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:13
В селе в Харьковской области, где живет родня, еж на 900 как был так и остался. Слава богу, местечковый пров с соседнего поселка кинул волокно.
Додано: Чет 26 лис, 2020 18:56
Re: Київстар запустив 4G на частотах 900 МГц у всіх областях
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