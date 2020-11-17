RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
IBM скоротить 10 тисяч
співробітників - Bloomberg

IBM скоротить 10 тисяч співробітників - Bloomberg
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:21

IBM скоротить 10 тисяч співробітників - Bloomberg

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст IBM скоротить 10 тисяч співробітників - Bloomberg.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91404
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:21

Когда людям нечего будет есть из-за этого вашего облачного интеллекта, то народ засунет этот интеллект в одно место и провернет несколько раз. Чтобы жлобье не летало в облаках и думало прежде всего о людях а не о своих карманах.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3247
З нами з: 15.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:13

Хмарні сервіси -- це реальність така сама як і смартфони, безглуздо її заперечувати. І вона набагато дешевше обходиться, ніж увесь той зоопарк, який встановлено по офісах (якщо привести до спільного знаменника зарплати і відняти скажену маржу).
Є наступні думки щодо цього всього:
1. Амазон вихваляється, що 80% всесвітнього трафіку йде через їхню інфраструктуру (тож у нас не Інтернет, а Амазоннет).
2. Джозеф Безос -- мажоритарний засновник цього "щастя" починав з продажу книжок і компакт дисків через Інтернет років 20 тому, але зробив ставку не на торгівлю, а на інформаційну революцію, що дозволило йому наздогнати мегаспекулянта сім'ю Волмартів (власників однойменної торгової мережі). Зрештою крокодил Ма зробив те саме у Китаї, а починав як учитель.
3. Дану цифрову реальність передбачав ще Вернадський і називав її ноосферою.
4. Люди маючи такий сильний інформаційний мегаресурс використовують його, щоб полайкати котиків, подивитись чортиків, що стрибають, потішити свій нарцисизм. Добре, що збилися з теми порно, яка на старті за оцінками провайдерів обіймала до 80% трафіку.
У майбутньому з їжею буде дійсно сутужно -- успішні фермери розводитимуть ботів (я маю на увазю штучний інтелект, а не ольгінську отару шанувальників бояришника).
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 304
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Giroi, mvi, omb і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Понад 400 тисяч українців "перебігли" від газзбутів до... 1, 2
R2 » Нед 22 лис, 2020 15:06
10 1013
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лис, 2020 14:17
DONALD
За п’ять років в Україні з’явилося 25 тисяч електромобілів
R2 » Пон 23 лис, 2020 11:25
1 250
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лис, 2020 11:25
Sergius
Скільки українців отримують зарплату в 25 тисяч гривень... 1, 2
R2 » Вів 17 лис, 2020 19:24
10 884
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 лис, 2020 19:41
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8968)
27.11.2020 12:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.