Про це повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст IBM скоротить 10 тисяч співробітників - Bloomberg.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:21
IBM скоротить 10 тисяч співробітників - Bloomberg
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст IBM скоротить 10 тисяч співробітників - Bloomberg.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:21
Когда людям нечего будет есть из-за этого вашего облачного интеллекта, то народ засунет этот интеллект в одно место и провернет несколько раз. Чтобы жлобье не летало в облаках и думало прежде всего о людях а не о своих карманах.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:13
Хмарні сервіси -- це реальність така сама як і смартфони, безглуздо її заперечувати. І вона набагато дешевше обходиться, ніж увесь той зоопарк, який встановлено по офісах (якщо привести до спільного знаменника зарплати і відняти скажену маржу).
Є наступні думки щодо цього всього:
1. Амазон вихваляється, що 80% всесвітнього трафіку йде через їхню інфраструктуру (тож у нас не Інтернет, а Амазоннет).
2. Джозеф Безос -- мажоритарний засновник цього "щастя" починав з продажу книжок і компакт дисків через Інтернет років 20 тому, але зробив ставку не на торгівлю, а на інформаційну революцію, що дозволило йому наздогнати мегаспекулянта сім'ю Волмартів (власників однойменної торгової мережі). Зрештою крокодил Ма зробив те саме у Китаї, а починав як учитель.
3. Дану цифрову реальність передбачав ще Вернадський і називав її ноосферою.
4. Люди маючи такий сильний інформаційний мегаресурс використовують його, щоб полайкати котиків, подивитись чортиків, що стрибають, потішити свій нарцисизм. Добре, що збилися з теми порно, яка на старті за оцінками провайдерів обіймала до 80% трафіку.
У майбутньому з їжею буде дійсно сутужно -- успішні фермери розводитимуть ботів (я маю на увазю штучний інтелект, а не ольгінську отару шанувальників бояришника).
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