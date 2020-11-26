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У мережі показали найменший
автомобіль у світі (фото)

У мережі показали найменший автомобіль у світі (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 08:59

У мережі показали найменший автомобіль у світі (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Користувачам мережі нагадали про найменший триколісний автомобіль з чарівною зовнішністю Peel P50.

Дивися повний текст У мережі показали найменший автомобіль у світі (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 09:00

на одном фото колеса спереди, на другом - сзади.
arheops
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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