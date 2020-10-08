На Банковій мітингують інвестори «Аркади»

Додано: Чет 03 гру, 2020 02:03

Честно говоря, вообще странная практика укоренилась называть людей, покупающих квартиры- "инвесторами". И они несут какие-то риски почему-то, будто на бирже торгуют акциями)) Если человек оплатил телевизор в интернет -магазине и срок поставки 5-6 дней, к примеру. Он его купил, он покупатель, у него нет никаких рисков. Он заплатил и продавец должен поставить ему товар. Его ж не называют "инвестором в телевизор". Так и здесь. Есть компания, она строит дома. Человек купил квартиру у нее и она должна "поставить" ее через 2 года. Условно, берет деньги у покупателя покупает кирпич, на нанимает рабочих и строит. А если она не кирпич купила, а чем-то левым на деньги покупателя занималась- то почему это проблемы покупателя стали?! Ведь если вам телевизор не поставили- деньги возвращают и ещё извиняются за потраченное время, накладка вышла, модели этой нет на складе поставщика и т.д. А тут что? Кирпич в магазине закончился, рабочие ушли в отпуск? Куда деньги инвесторов могли деться?

Жаль людей, кто встрял в Укрбуд и Аркаду. Сам Укрбуд в свое время рассматривал. Бог миловал.