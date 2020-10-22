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Прожитковий мінімум зросте на
71 гривню: що зміниться з...

Прожитковий мінімум зросте на 71 гривню: що зміниться з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:12

Прожитковий мінімум зросте на 71 гривню: що зміниться з...

Пропонуємо до обговорення:
Від його розміру залежать соціальні і трудові виплати.

Дивися повний текст Прожитковий мінімум зросте на 71 гривню: що зміниться з 1 грудня (інфографіка).
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