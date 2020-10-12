Китайський виробник Xiaomi здивував черговим оригінальним девайсом. Це настільна лампа, яка оснащена мікрофоном і динаміком, що дає змогу здійснювати відеодзвінки
Дивися повний текст Xiaomi випустила настільну лампу з камерою для відеодзвінків.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 03:24
Xiaomi випустила настільну лампу з камерою для відеодзвінків
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Дивися повний текст Xiaomi випустила настільну лампу з камерою для відеодзвінків.
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