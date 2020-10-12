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Xiaomi випустила настільну лампу
з камерою для відеодзвінків

Xiaomi випустила настільну лампу з камерою для відеодзвінків
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 03:24

Xiaomi випустила настільну лампу з камерою для відеодзвінків

Пропонуємо до обговорення:
Китайський виробник Xiaomi здивував черговим оригінальним девайсом. Це настільна лампа, яка оснащена мікрофоном і динаміком, що дає змогу здійснювати відеодзвінки

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R2
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Скоро и унитазы с камерами и микрофонами будут... :lol:
Амвросий
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