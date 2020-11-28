Україна має "план Б" на випадок, якщо пауза з наданням траншів кредиту Міжнародного валютного фонду затягнеться.
Дивися повний текст Шмигаль розповів про \"план Б\" на випадок паузи з траншем МВФ.
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Додано: Чет 03 гру, 2020 11:59
Шмигаль розповів про "план Б" на випадок паузи з траншем МВФ
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Дивися повний текст Шмигаль розповів про \"план Б\" на випадок паузи з траншем МВФ.
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