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Держстат запустив додаток
"Статистика в смартфоні"

Держстат запустив додаток "Статистика в смартфоні"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:53

Держстат запустив додаток "Статистика в смартфоні"

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба статистики України запустила мобільний додаток “Статистика у смартфоні”.

Дивися повний текст Держстат запустив додаток \"Статистика в смартфоні\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 23:53

о да, статистика от нашего госстат это еще та статистика....
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