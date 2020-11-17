Нацполіція отримала перші 30 мобільних станцій...

у кого дымит, у тех денег нет - с них брать нечего.
А закупили бабло стричь с тех у кого есть. У таких не дымит.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 15:32
Додано: Вів 15 гру, 2020 17:00
asurovv960 никогда не давал взятки, штраф так штраф. Всеравно заполнят криво и можно анулировать.
К завдскому ксенону у меня вопросов нет, а вот переделки без линз, изрядно достали.
Додано: Сер 16 гру, 2020 10:54
Нет денег - выпишут штраф. По Киеву ездит куча коптилок, которые явно не способствуют здоровью. Мне пофиг куда эти штрафы пойдут, главное чтоб "джигиты" или починили свои корыта или выкинули.
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