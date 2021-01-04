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Прем'єр не згоден, що ціни на
електроенергію в Україні...

Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 03:33

  Олег77 написав:Амвросий
Откуда вы взяли 90 коп тариф? На каких то своих диких расчетах и выдуманных формулах в проценте от зарплаты? Вообще смешно читать постоянно одно и тоже - а вот у нас зарплата такая, и поэтому это должно стоит меньше. Пойдите к дилеру в автосалон, расскажите, что BMW X5 в процентах к зп должна у нас стоить 5000долларов, пусть продают. Получится?
Сравнение не корректное....BMW X5 с салона,товар штучный для имущих.Для большой хотелки иметь такое же BMW,есть б/у с США,Европы или иное(конкурентный рынок на любой кошелёк).А с электричеством также можно б/у приобрести или конкуренция есть?Амвросий даёт расклад,как можно оставаться в пределах разумной цены и чтобы все были при гешефте.Дайте Вы свой экономический расклад,что при цене 0.8- 0.9коп/квт.,всё пойдёт прахом и настанет энергетический коллапс отрасли.Как только просишь любителей всяких повышений разложить по полочкам,почему при +100грн.(образно)наступит рай и благолепие (для некоторых),а при текущей цене будет тьма,разруха и упадок их тут же ветром сдувает или такую пургу несут.Это как атеисты говорят: "а докажите,что Бог-есть",а им в ответ:"а вы мне докажите,что его-нету".Объясните обратное и наши Вам аплодисменты.
chumakcm1430
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 08:36

когда эти собаки приходят к власти и стонут, что не могут прожить на 30тыс в месяц, а ты возьми и проживи на 10тыс в месяц, и не на гособеспечении.И за комуналку заплати и лекарств купи, и носки чтобы дырявыми не были.с***, как же эти теоретики задолбали
doktor_0007
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 08:48

  laa1999 написав:Нужно зеленый тариф отменять, который и поднимает цену....

Какой бред. Использование зелёных источников энергии во всех нормальных странах стимулируют. Наоборот, нужно оставлять использование зелёного тарифа и делать его ещё привлекательнее. Меньше читайте недалеких, которые пишут про доплаты олигархам и прочую чушь. В реальной жизни вы лично можете поставить солнечные батареи на участке и зарабатывать, продавая электроэнергию.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:10

  SMOKE написав:
  laa1999 написав:Нужно зеленый тариф отменять, который и поднимает цену....

Какой бред. Использование зелёных источников энергии во всех нормальных странах стимулируют. Наоборот, нужно оставлять использование зелёного тарифа и делать его ещё привлекательнее. Меньше читайте недалеких, которые пишут про доплаты олигархам и прочую чушь. В реальной жизни вы лично можете поставить солнечные батареи на участке и зарабатывать, продавая электроэнергию.

Даже если так, за чей счёт будет этот банкет?
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 09:57

  SMOKE написав:
  laa1999 написав:Нужно зеленый тариф отменять, который и поднимает цену....

Какой бред. Использование зелёных источников энергии во всех нормальных странах стимулируют. Наоборот, нужно оставлять использование зелёного тарифа и делать его ещё привлекательнее. Меньше читайте недалеких, которые пишут про доплаты олигархам и прочую чушь. В реальной жизни вы лично можете поставить солнечные батареи на участке и зарабатывать, продавая электроэнергию.


Речь не о мелком собственнике, который что-то поставил на крышу своего домика.
Речь о коррупционной составляющей, которой во много раз надули цену для зеленой энергетики, используемой на полях, принадлежащим фирмам Ахметова, Клюева и другим.
Ничто не мешает разделить зеленый тариф для личного домохозяйства и крупных фирм, после чего последние и так будут получать нормальную прибыль, выше обычной нормы в других областях бизнеса.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:32

  freeze написав:
  SMOKE написав:
  laa1999 написав:Нужно зеленый тариф отменять, который и поднимает цену....

Какой бред. Использование зелёных источников энергии во всех нормальных странах стимулируют. Наоборот, нужно оставлять использование зелёного тарифа и делать его ещё привлекательнее. Меньше читайте недалеких, которые пишут про доплаты олигархам и прочую чушь. В реальной жизни вы лично можете поставить солнечные батареи на участке и зарабатывать, продавая электроэнергию.


Речь не о мелком собственнике, который что-то поставил на крышу своего домика.
Речь о коррупционной составляющей, которой во много раз надули цену для зеленой энергетики, используемой на полях, принадлежащим фирмам Ахметова, Клюева и другим.
Ничто не мешает разделить зеленый тариф для личного домохозяйства и крупных фирм, после чего последние и так будут получать нормальную прибыль, выше обычной нормы в других областях бизнеса.

Согласен с вами. Приятно читать умные мысли, где мухи отдельно, котлеты- отдельно. А у нас же народ примитивный как мыслит - "зелёная энергетика -это зло, она же дорогая"
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:34

SMOKE
в чому проблема- купуйте електроенергію зелену в рижого напряму. ( або платіть замість 0,9коп та 1,68грн) по 7 грн. з приміткою - "підтримую зелену енергію". Ми Вас зрозуміємо. Подивимось як довго протягне Ваш бізнес або домогосподарство.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 10:46

Re: Прем'єр не згоден, що ціни на електроенергію в Україні..

  freeze написав:Речь не о мелком собственнике, который что-то поставил на крышу своего домика.
Речь о коррупционной составляющей, которой во много раз надули цену для зеленой энергетики, используемой на полях, принадлежащим фирмам Ахметова, Клюева и другим.
Ничто не мешает разделить зеленый тариф для личного домохозяйства и крупных фирм, после чего последние и так будут получать нормальную прибыль, выше обычной нормы в других областях бизнеса.

Теоретично все можна зробити, в тому числі і відмовитись виплачувати борги, як пропонує Коломойський. Проблема в тому, що основні вкладники, в зелену енергетику, закордонні інвестори, які дуже не люблять хитродупих, і люблять отримувати обіцяне, в тому числі і через міжнародні суди.
Заморозити підключення нових потужностей ще можна, а от кинути вже робочі станції не вийде. Єдине, що можна зробити - визнати АЕС зеленою енергетикою, і включити всю зелену енергетику в графікі відключень зайвої потужності, а не тільки блоки АЕС.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:09

  SMOKE написав:
  freeze написав:Речь не о мелком собственнике, который что-то поставил на крышу своего домика.
Речь о коррупционной составляющей, которой во много раз надули цену для зеленой энергетики, используемой на полях, принадлежащим фирмам Ахметова, Клюева и другим.
Ничто не мешает разделить зеленый тариф для личного домохозяйства и крупных фирм, после чего последние и так будут получать нормальную прибыль, выше обычной нормы в других областях бизнеса.

Согласен с вами. Приятно читать умные мысли, где мухи отдельно, котлеты- отдельно. А у нас же народ примитивный как мыслит - "зелёная энергетика -это зло, она же дорогая"

Умно кивать головой не значит осмыслить и вникнуть в суть.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 01:11

Амвросий правильно говорит. По факту, рынка электроэнергии в этой стране нет. Как и рынка газа. Это, скорее, магазин а не рынок, при чем следует понимать, что магазин не фирменный.
Про соотношение цен вообще нечего сказать. Кто не ориентируется в теме, пытаясь прикрутить ЕС-овские тарфы к украинским зарплатам, обратите внимание на индекс Бигмака и определение ППС в целом.
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