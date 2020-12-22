Нерезиденти масово повертаються в українські гривневі облігації.
Дивися повний текст Потенційне зміцнення гривні: які можуть бути втрати для бюджету.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:37
Потенційне зміцнення гривні: які можуть бути втрати для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Потенційне зміцнення гривні: які можуть бути втрати для бюджету.
Додано: Пон 28 гру, 2020 14:37
"Нерезиденты массово возвращаются в украинские гривневые облигации"
Да прям-таки "массово", купили за месяц на 9 млрд грн, что всего-то чуть больше $300 млн. Если назад побегут, то такой объем за пару дней вернут.
Додано: Пон 28 гру, 2020 15:08
Гривну скорее не укрепляют а удерживают искуственно. Судя по сегодняшним ценам и тарифам курс гривни уже давно должен был перевалить за 35грн/1дол. Ну думаю в следующем году ета пружина которую власти сжимали выстрелит и кому то даст в лоб.
|