З понеділка, 28 грудня, Польща оновлює правила в’їзду для громадян України на свою територію.
Дивися повний текст Польща оновила правила в’їзду для українців.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 13:21
Польща оновила правила в’їзду для українців
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Дивися повний текст Польща оновила правила в’їзду для українців.
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