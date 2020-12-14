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Середня пенсія за рік
перевищила 3400 гривень, -...

Середня пенсія за рік перевищила 3400 гривень, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:03

Середня пенсія за рік перевищила 3400 гривень, -...

Пропонуємо до обговорення:
У результаті комплексної програми підвищення пенсій середня річна пенсія в Україні склала більше ніж 3 410 гривень.

Дивися повний текст Середня пенсія за рік перевищила 3400 гривень, - Мінсоцполітики.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 23:03

«На начало года 4 миллиона пенсионеров получали пенсии ниже 2000 гривен, а сейчас таких людей 1,8 млн. То есть для 2,2 млн людей мы вывели пенсии за пределы этой позорной черты»

2000 гривен это уже за пределами черты позора ? А про среднее арифметическое уже не раз говорилось, засуньте это среднее себе в среднее место.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 00:30

позор это меньше 100 S/мес. Я получаю 2100 и в этом году не добавили ни копейки!
1(один) с 7300 и 3(трое) по 2100 это и есть ваши средние 3400. 75% нищих и 25% ожиревших, которым каждый год ещё больше наваливают! Там 2,2 миллиона получало
около 1950 грн. и во успех, добавили по 51 грн. А как на стадионе то орал...
Nikolasha
 
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