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Після реформи українці
отримають мізерну пенсію —...

Після реформи українці отримають мізерну пенсію —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 00:18

espanol, интересовались слегка. "Если положить в банк сотню долларов, при семи процентах в квартал через двести лет ты получишь более 100.000.000, но к этому времени деньги твои превратятся в ничто". И это ещё товарищ Лазарус Лонг очень оптимистичен. Украинский банк уже через 20 лет может сказать, что он ничего тебе не должен.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 00:21

  espanol написав:Сумно таке читати від "ікспердів". Невже не можна поцікавитись, що таке складні відсотки? Все ж таки "професія" зобов'язує

Тише, тише... Тут половина даже никогда не слышали о compound interest. Если услышат читать каменты будет неинтересно. Будут спорить об инструментах инвестирования, а так спорят о чепухе какой-то, клянут то одну, то другую группу п...в во всех бедах.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 00:29

  moveton написав:espanol, интересовались слегка. "Если положить в банк сотню долларов, при семи процентах в квартал через двести лет ты получишь более 100.000.000, но к этому времени деньги твои превратятся в ничто". И это ещё товарищ Лазарус Лонг очень оптимистичен. Украинский банк уже через 20 лет может сказать, что он ничего тебе не должен.


Если инструмент инвестирования изначально был ничто, то через 200 лет получишь ничто. Не инвестируйте в ничто и будет вам счастье.
Главная проблема ПФ и возможности заиметь накопительную часть пенсии - это черезвычайно узкий выбор во ЧТО можно инвестировать в пределах Украины. Это проблема страны в целом.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 00:44

Dear_Sir, мне почему-то кажется что это не принципиально потому, что даже если фонд инвестирует с выгодой, то вкладчикам её не покажут. Такая уж традиция сложилась. Но не буду спорить. Как я понял, по поводу бестолковости отдавания своих кровных в ПФ мнение всё таки единое?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 01:02

Re: Після реформи українці отримають мізерну пенсію —...

  Амвросий написав:получать из общего пенсионного фонда в который деньги платятся по солидарной системе

Кто вам сказал, что я этого хочу? Вы так категоричны, как будто я вам письменно об этом заявила в присутствии двух понятых.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 08:45

Re: Після реформи українці отримають мізерну пенсію —...

  oknerbob написав:Иначе какой мне смысл отдавать мои деньги вникуда, что бы они просто обесценились?
отдаете вы их сейчас и тем людям кто рулит.. а расхлебывать это через 30 лет придется другим людям. Вот в чем смысл.. слуги получать доход уже и сейчас.. а через 30 лет их не будет. Лично мне и вам в этом смысла нет. В чем хранить сбережения вообще очень спорный вопрос.. Драгметаллы, дети, бизнес..но последнее если вы не наемный рабочий актуально да и пассивным доходом на старости его трудно назвать. Бумажные деньги сьест инфляция.
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 02:51

  espanol написав:Сумно таке читати від "ікспердів". Невже не можна поцікавитись, що таке складні відсотки? Все ж таки "професія" зобов'язує


А інфляція та девальвація хіба не за тими ж правилами "живуть"?
Поцікався дохідністю існуючих недержавних ПФ.
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