Японська компанія Subaru має намір вивести на ринок ЄС повністю електричний позашляховик. Це станеться протягом наступних п’яти років.
Дивися повний текст Subaru виведе на ринок електричний кросовер у стилі Forester.
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Додано: Вів 05 січ, 2021 13:45
Subaru виведе на ринок електричний кросовер у стилі Forester
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Subaru виведе на ринок електричний кросовер у стилі Forester.
Додано: Вів 05 січ, 2021 13:45
Ну вот по поводу того, что в стиле форестер, я бы поспорил. А так новость хороша. Неплохо так замахнулись субари на новую вершину. И ведь добьются успеха и в этой электромобильной области, по другому никак. Знаем ведь на примере бензиново-дизельной ниши. В ней субару свои аплодисменты сорвали и продолжают это делать, пора открывать новые горизонты.
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