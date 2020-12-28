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Попит на IT-спеціальності поставив рекорд в 2020...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 січ, 2021 15:28
vitaliy_berdinskikh написав:
Но профессия экономистов не канула в лету как к примеру профессия извочников.
так и извозчики вроде никуда не делись, просто стали называться таксистами и пересели на авто. Бухгалтер же не перестал быть бухом просто из-за того что вместо арифмометра теперь работает за пк.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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Додано: Чет 07 січ, 2021 17:16
vitaliy_berdinskikh написав:
Да, к слову.
Профессия продаваца, которая, как ты считаешь, единственная которая светит выставленным на мороз программистам - сама постепенно отходит в прошлое поскольку её представители остались лишь в мелких магазинах, зачастую работающих на ФОП-ов. В супермаркетах продавцев нет. А усилиями бесполезных программистов в странах первого мира электронная торговля без продавцев успешно отжимает рынок у традиционной. И местами уже даже водители/курьеры/экспедиторы не нужны поскольку опять же усилиями программистов их замещают роботы-дроны.
Программист это что-то типа слесаря 21-го века - он нужен много где и для простых работы типа "поменять кран", и для сложных типа "настроить работу системы зажигания" или ещё чего-то откалибровать.
Вот вы нудный.
Ну не продавца, так заправщика или погонщика дронов, да хоть CEO. Какая разница?
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Додано: Чет 07 січ, 2021 18:04
Dear_Sir написав:
Вот вы нудный.
Есть такое
Mind the gap.
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