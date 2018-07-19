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Finance.ua: Как правильно откладывать деньги
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:20
Пропонуємо до обговорення:
Полезные советы от Finance.ua
Копить деньги – правильно, но не у всех это получается. Популярное оправдание – небольшая зарплата. Но тут, скорее, важен не размер дохода, а финансовая дисциплина и разумный подход к тратам. Если взглянуть на них детальнее, наверняка найдутся те, без которых можно обойтись. В 2020 году Finance.ua публиковал статью «Как вести семейный бюджет», в которой мы рассказали о том, как распределять свои накопления, вести учет доходов и расходов, и какие операции лучше записывать в таблицу. Сегодня же, в продолжение темы сбережений, предоставим несколько рекомендаций, которые помогут вам переосмыслить подход к накоплениям, и начинать откладывать средства. Даже если у вас небольшая зарплата.
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D2
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:21
А как жить пенсионерам ? Дайте совет ????
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han2019
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:47
han2019 написав:
А как жить пенсионерам ? Дайте совет ????
Пенсионерам надо было раньше думать как жить на пенсии
Есть такая поговорка: поздно пить боржоми когда печень отказала
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 11 січ, 2021 08:55
Я в твоем возрасте уже был !
Каким ты будешь в моем вот вопрос ????
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han2019
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:08
han2019 написав:
А как жить пенсионерам ? Дайте совет ????
Нужно потреблять кислород, питательные вещества, воду, а продукты жизнедеятельности удалять из организма.
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Dear_Sir
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:29
vitaliy_berdinskikh написав: han2019 написав:
А как жить пенсионерам ? Дайте совет ????
Пенсионерам надо было раньше думать как жить на пенсии
Есть такая поговорка: поздно пить боржоми когда печень отказала
Да ни кому здесь не нужны, не те кто не знает, как здесь теперь прожить, не те кто пафосно раздает советы, пока они могут оплатить банкет тем, кто уже не в состоянии, наивно размахивая своей временной "неприкосновенностью". Пока одним подмочило ноги, вторые уже захлебываются. Тренд обозначен в 2013.
Есть такое стихотворение: Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист.
Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ.
Потом они пришли за членами профсоюза, я молчал, я же не член профсоюза.
Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей.
А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 15:06
han2019 написав:
А как жить пенсионерам ? Дайте совет ????
Основная задача пенсионера в нашей стране - вовремя сдохнуть, не обременяя окружающих своим жалким существованием. До сих пор не знали или вчера родились?
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Конрад Карлович
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