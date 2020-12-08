|
|
Динамо Київ створює внутрішню криптовалюту для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:06
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Business wire.
Дивися повний текст Динамо Київ створює внутрішню криптовалюту для вболівальників
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91972
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:06
очень умный ход, коммерчески будет иметь успех
-
commintatorshik
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 31.12.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор