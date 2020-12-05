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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 12 січ, 2021 12:22
Re: Ставки за банківськими депозитами впали до...
Раз до мінімуму, то далі мають рости
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Додано: Сер 13 січ, 2021 15:15
Чтобы показать свою полезность, манипулируют статистикой : причисляют текущие счета к депозитам))) Екатерина, это не одно и то же!!!
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:44
Re: Ставки за банківськими депозитами впали до...
В статистике НБУ текущие счета всегда включались в "депозиты", никакой манипуляции тут нет
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