З 1 січня 2021 року змінився механізм призначення різних видів соціальної допомоги.
Дивися повний текст З 1 січня 2021 року змінилися правила оформлення субсидій (інфографіка).
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Додано: Сер 13 січ, 2021 01:56
З 1 січня 2021 року змінилися правила оформлення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 січня 2021 року змінилися правила оформлення субсидій (інфографіка).
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