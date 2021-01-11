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З 1 січня 2021 року змінилися
правила оформлення...

З 1 січня 2021 року змінилися правила оформлення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 01:56

З 1 січня 2021 року змінилися правила оформлення...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2021 року змінився механізм призначення різних видів соціальної допомоги.

Дивися повний текст З 1 січня 2021 року змінилися правила оформлення субсидій (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 01:56

Когда выплатят январскую субсидию?!Уже 13чнваря, а денег нет!
kseniazagadka2015
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