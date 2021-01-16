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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:18

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  detroytred написав:Пусть смешивается. Определяется-то объем.

Ви натяк не зрозуміли. Золоті монети (газ) повинні коштувати однаково, інакше буде як в мультику - заберуть дешевий і продадуть як дорогий. Так Фірташ, при Янику, міндобрива виробляв.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:24

  vitaliy_berdinskikh написав:
  detroytred написав:Естественно импортный по цене биржи.

Почему только промышленность должна платить за газ по цене биржи, а население нет?
В промышленности работает то самое население и убытки промышленности от высоких цен это убытки трудоспособного населения. Продукция полученная с помощью дорогого газа продаётся опять же в основном населению и получается что население всё равно платит за дорогой газ, но в цене продукции.

Так может не морочить голову и дать возможность всем свободно продавать и покупать газ?

Важнейший вопрос!

Ответ на поверхности -- потому что местный газ официально, как природ. ресурс, принадлежит народу))

А так согласен - можно и чучелом.
Таким образом (дешёвым местным газом) дотировать промышленное производство, создавая конкурентное преимущество для внешних рынков.
Так и делалось!!!!!
Этими схемами олигархи имели дешёвый газ и демпинговали...
Именно поэтому, на мой взгляд, требование МВФ именно через газ сбалансировать дефицит бюджета.
Через уравнивание цен.

В принципе олигархи сохраняли местное производство, раб. места.
Части населения.

Но мало отстегивали в бюджет...

Но при просто уравнивании получим -- и аборигены без доступных своих ресурсов; и производство лишилось дотирования (единственное, что давало ему преимущественно для конкуренции с более технологичными внешними конкурентами).
И с бюджета деньги попилятся на финтифлюшки.

Хто выграэ?))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:28

  lapay написав:
  detroytred написав:Пусть смешивается. Определяется-то объем.

Ви натяк не зрозуміли. Золоті монети (газ) повинні коштувати однаково, інакше буде як в мультику - заберуть дешевий і продадуть як дорогий. Так Фірташ, при Янику, міндобрива виробляв.

Ну если верить в сказки, что схемы с газом незаметны и коррупцию по нему нельзя ЭЛЕМЕНТАРНЕЙШЕ ликвидировать.
При желании.
У самих можновладцив.
О чём и речь.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 20:31

  Амвросий написав:
  detroytred написав:Определяется-то объем.


и состав

Да.
Но качество +- неважно.

Положено населению 20 млрд. кубов местного, так пусть хоть рашенским инверсного)), но главное 20.
detroytred
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