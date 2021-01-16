Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Ви натяк не зрозуміли. Золоті монети (газ) повинні коштувати однаково, інакше буде як в мультику - заберуть дешевий і продадуть як дорогий. Так Фірташ, при Янику, міндобрива виробляв.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 20:18
Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд
Ви натяк не зрозуміли. Золоті монети (газ) повинні коштувати однаково, інакше буде як в мультику - заберуть дешевий і продадуть як дорогий. Так Фірташ, при Янику, міндобрива виробляв.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:24
Важнейший вопрос!
Ответ на поверхности -- потому что местный газ официально, как природ. ресурс, принадлежит народу))
А так согласен - можно и чучелом.
Таким образом (дешёвым местным газом) дотировать промышленное производство, создавая конкурентное преимущество для внешних рынков.
Так и делалось!!!!!
Этими схемами олигархи имели дешёвый газ и демпинговали...
Именно поэтому, на мой взгляд, требование МВФ именно через газ сбалансировать дефицит бюджета.
Через уравнивание цен.
В принципе олигархи сохраняли местное производство, раб. места.
Части населения.
Но мало отстегивали в бюджет...
Но при просто уравнивании получим -- и аборигены без доступных своих ресурсов; и производство лишилось дотирования (единственное, что давало ему преимущественно для конкуренции с более технологичными внешними конкурентами).
И с бюджета деньги попилятся на финтифлюшки.
Хто выграэ?))
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:28
Ну если верить в сказки, что схемы с газом незаметны и коррупцию по нему нельзя ЭЛЕМЕНТАРНЕЙШЕ ликвидировать.
При желании.
У самих можновладцив.
О чём и речь.
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:31
Додано: Пон 18 січ, 2021 21:44
Додано: Пон 18 січ, 2021 22:43
Додано: Пон 18 січ, 2021 23:03
Если не ошибаюсь, например, с Бурштынского энергострова Ахметов продаёт в Европку дешевле, чем в Украину
Тоже видел диаграмки "рынка с ценой на завтра" по электроэнергии в Европке, и украинские цифры были практически самыми высокими.
Надо будет поискать тоже
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