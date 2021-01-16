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Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 січ, 2021 20:18
detroytred написав:
Пусть смешивается. Определяется-то объем.
Ви натяк не зрозуміли. Золоті монети (газ) повинні коштувати однаково, інакше буде як в мультику - заберуть дешевий і продадуть як дорогий. Так Фірташ, при Янику, міндобрива виробляв.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 20:24
vitaliy_berdinskikh написав: detroytred написав:
Естественно импортный по цене биржи.
Почему только промышленность должна платить за газ по цене биржи, а население нет?
В промышленности работает то самое население и убытки промышленности от высоких цен это убытки трудоспособного населения. Продукция полученная с помощью дорогого газа продаётся опять же в основном населению и получается что население всё равно платит за дорогой газ, но в цене продукции.
Так может не морочить голову и дать возможность всем свободно продавать и покупать газ?
Важнейший вопрос!
Ответ на поверхности -- потому что местный газ официально, как природ. ресурс, принадлежит народу))
А так согласен - можно и чучелом.
Таким образом (дешёвым местным газом) дотировать промышленное производство, создавая конкурентное преимущество для внешних рынков.
Так и делалось!!!!!
Этими схемами олигархи имели дешёвый газ и демпинговали...
Именно поэтому, на мой взгляд, требование МВФ именно через газ сбалансировать дефицит бюджета.
Через уравнивание цен.
В принципе олигархи сохраняли местное производство, раб. места.
Части населения.
Но мало отстегивали в бюджет...
Но при просто уравнивании получим -- и аборигены без доступных своих ресурсов; и производство лишилось дотирования (единственное, что давало ему преимущественно для конкуренции с более технологичными внешними конкурентами).
И с бюджета деньги попилятся на финтифлюшки.
Хто выграэ?))
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Додано: Пон 18 січ, 2021 20:28
lapay написав: detroytred написав:
Пусть смешивается. Определяется-то объем.
Ви натяк не зрозуміли. Золоті монети (газ) повинні коштувати однаково, інакше буде як в мультику - заберуть дешевий і продадуть як дорогий. Так Фірташ, при Янику, міндобрива виробляв.
Ну если верить в сказки, что схемы с газом незаметны и коррупцию по нему нельзя ЭЛЕМЕНТАРНЕЙШЕ ликвидировать.
При желании.
У самих можновладцив.
О чём и речь.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 20:31
Амвросий написав: detroytred написав:
Определяется-то объем.
и состав
Да.
Но качество +- неважно.
Положено населению 20 млрд. кубов местного, так пусть хоть рашенским инверсного)), но главное 20.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 21:44
vitaliy_berdinskikh написав:Моравецкий?
Это из публичных личностей. А если надо именно копию Ахметова как бизнесмена с влиянием на политические силы - наверное есть, но я не настолько в курсе всех деталей польской внутренней кухни.
Ха-ха-ха, смешно
. Шутите дальше.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 23:03
Амвросий написав: _hunter написав:
Откуда дровишки про "продают по 90 коп в Европу"?
не так давно в новостях пробегало, про то что какой-то олигарх будет продавать электричество АЭС в Европу. Помоему в самой новости цены в евро были.
Если не ошибаюсь, например, с Бурштынского энергострова Ахметов продаёт в Европку дешевле, чем в Украину
Тоже видел диаграмки "рынка с ценой на завтра" по электроэнергии в Европке, и украинские цифры были практически самыми высокими.
Надо будет поискать тоже
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Додано: Вів 19 січ, 2021 00:05
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Додано: Вів 19 січ, 2021 10:44
Вкладчик1234 написав: Амвросий написав: _hunter написав:
Откуда дровишки про "продают по 90 коп в Европу"?
не так давно в новостях пробегало, про то что какой-то олигарх будет продавать электричество АЭС в Европу. Помоему в самой новости цены в евро были.
Если не ошибаюсь, например, с Бурштынского энергострова Ахметов продаёт в Европку дешевле, чем в Украину
Тоже видел диаграмки "рынка с ценой на завтра" по электроэнергии в Европке, и украинские цифры были практически самыми высокими.
Надо будет поискать тоже
Если не ошибаюсь -- ошибаетесь точно так же, как и Амвросий
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