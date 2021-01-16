Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: Вів 19 січ, 2021 12:29

_hunter написав: detroytred"[quote="5149839:_hunter написав: detroytred написав: [quote="5149547:vitaliy_berdinskikh"

Почему только промышленность должна платить за газ по цене биржи, а население нет?

В промышленности работает то самое население и убытки промышленности от высоких цен это убытки трудоспособного населения. Продукция полученная с помощью дорогого газа продаётся опять же в основном населению и получается что население всё равно платит за дорогой газ, но в цене продукции.



Так может не морочить голову и дать возможность всем свободно продавать и покупать газ? [quote="5149547:vitaliy_berdinskikh"Почему только промышленность должна платить за газ по цене биржи, а население нет?В промышленности работает то самое население и убытки промышленности от высоких цен это убытки трудоспособного населения. Продукция полученная с помощью дорогого газа продаётся опять же в основном населению и получается что население всё равно платит за дорогой газ, но в цене продукции.Так может не морочить голову и дать возможность всем свободно продавать и покупать газ?

Важнейший вопрос!



Ответ на поверхности -- потому что местный газ официально, как природ. ресурс, принадлежит народу))



.... Важнейший вопрос!Ответ на поверхности -- потому что местный газ официально, как природ. ресурс, принадлежит народу))....

На какой поверхности? -- там же выше написали: на этих предприятиях работает все тот же "народ". И принадлежат они выходцам из народа. Значит и цена для народных предприятий должна быть такой же, как и для народа. На какой поверхности? -- там же выше написали: на этих предприятиях работает все тот же "народ". И принадлежат они выходцам из народа. Значит и цена для народных предприятий должна быть такой же, как и для народа.

___________________А Вы троллите в сторону того, что пяток олигархов - это тоже народ.[/quote]Ага. Т.е. уже просто "народ" оказалось мало? -- нужно определенное количество этого самого народа? -- какое именно вас устроит? И при чем тут "пяток олигархов"? -- на заводах только они работают?[/quote]________________________Ага не проходит.Предметом было какое количество не устраивает. Не устраивает. Вы демагогически подменили предмет.И уж несколько десятков тысяч работников промпредприятий, непосредственно использующих газ, в сравнении с миллионами, использующих газ для обогрева и готовки, никак не потянут для определения "народ Украины".Олигархи притом.Что Вы начали сужать *население, народ* до работников промпредприятий, использующих газ. Доля которых в населении явно! мала.Вы опять включаете дурака, троллите.К тому же предприятие, использущее газ, не принадлежит работникам...Газом пользуется предприятие, его владелец. Для своих! частных целей! - получения прибыли с предприятия.До свиданья.