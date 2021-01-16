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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:52

  detroytred написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  detroytred написав:Естественно импортный по цене биржи.

Почему только промышленность должна платить за газ по цене биржи, а население нет?
В промышленности работает то самое население и убытки промышленности от высоких цен это убытки трудоспособного населения. Продукция полученная с помощью дорогого газа продаётся опять же в основном населению и получается что население всё равно платит за дорогой газ, но в цене продукции.

Так может не морочить голову и дать возможность всем свободно продавать и покупать газ?

Важнейший вопрос!

Ответ на поверхности -- потому что местный газ официально, как природ. ресурс, принадлежит народу))

....

На какой поверхности? -- там же выше написали: на этих предприятиях работает все тот же "народ". И принадлежат они выходцам из народа. Значит и цена для народных предприятий должна быть такой же, как и для народа.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:01

  detroytred написав:
  _hunter написав:И я на него указал. Попутно указав на то, что инструмент этот давно не применялся:

Эта "дубина" основательно пообветшала с тех давних пор. Когда там в последний раз анти-трастовое разделение кого-то было?..
-- по причине крайне низкой эффективностью в том числе.



________________
То есть Вы считаете, что регулирование рынка заключается только в разделении монополиста?)))
Ведь я указал именно на регулирование рынка и пример разделения привёл, как верха!!! вмешательства регулятора в рынок -- по сути распорядился частной! собственностью.

Предметом же дискуссии является регулирование цены на газ на нашем местном рынке. Регуляторами - от НКРЭП (через цену) до антимонопольного комитета (через повышение конкуренции).

Вы начали уже и меня троллить...

Кстати, откуда вывод-то о причине (крайне низкой эффективности) давнего применения разбивки монополистов?
Может такого уровня монополии давно не образуются!? По причине развитости рынка США, антимонопольного законодательства и предупредительной работы антимонопольного комитета.

Рискующих повторить путь Стандарт Ойл, АТ-ТТ мало.
Эплов, амазонов и гуглов начинают только предупреждать, что есть угроза.


Нет: я считаю, что штрафовать нарушителя -- довольно странное занятие -- ведь все штрафы он перекладывает на своих клиентов. И единственный хоть как-то рабочий интстумент у монопольщиков -- дубина разделения.

>>> Вы начали уже и меня троллить...
Вы как-то странно называете "объяснение прописных истин": троллинг...

>>> Рискующих повторить путь Стандарт Ойл, АТ-ТТ мало.
А зачем этот путь повторять? -- можно же просто фиктивной конкуренцией заниматься -- вон как Гугл с ФБ на пару...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:43

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  vitaliy_berdinskikh"[quote="5149527:detroytred написав:Естественно импортный по цене биржи.

Почему только промышленность должна платить за газ по цене биржи, а население нет?
В промышленности работает то самое население и убытки промышленности от высоких цен это убытки трудоспособного населения. Продукция полученная с помощью дорогого газа продаётся опять же в основном населению и получается что население всё равно платит за дорогой газ, но в цене продукции.

Так может не морочить голову и дать возможность всем свободно продавать и покупать газ?

Важнейший вопрос!

Ответ на поверхности -- потому что местный газ официально, как природ. ресурс, принадлежит народу))

....

На какой поверхности? -- там же выше написали: на этих предприятиях работает все тот же "народ". И принадлежат они выходцам из народа. Значит и цена для народных предприятий должна быть такой же, как и для народа.[/quote]
___________________

Прописные истины - это огромнейшая разница между количеством населения, использующих газ для своих нужд (обогрев, готовка), и количеством населения, непосредственно работающих на пром. предприятиях, использующих газ.

А Вы троллите в сторону того, что пяток олигархов - это тоже народ.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 11:54

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:[quote="5149547:vitaliy_berdinskikh"
Почему только промышленность должна платить за газ по цене биржи, а население нет?
В промышленности работает то самое население и убытки промышленности от высоких цен это убытки трудоспособного населения. Продукция полученная с помощью дорогого газа продаётся опять же в основном населению и получается что население всё равно платит за дорогой газ, но в цене продукции.

Так может не морочить голову и дать возможность всем свободно продавать и покупать газ?

Важнейший вопрос!

Ответ на поверхности -- потому что местный газ официально, как природ. ресурс, принадлежит народу))

....

На какой поверхности? -- там же выше написали: на этих предприятиях работает все тот же "народ". И принадлежат они выходцам из народа. Значит и цена для народных предприятий должна быть такой же, как и для народа.

___________________

Прописные истины - это огромнейшая разница между количеством населения, использующих газ для своих нужд (обогрев, готовка), и количеством населения, непосредственно работающих на пром. предприятиях, использующих газ.

А Вы троллите в сторону того, что пяток олигархов - это тоже народ.[/quote]
Ага. Т.е. уже просто "народ" оказалось мало? -- нужно определенное количество этого самого народа? -- какое именно вас устроит? И при чем тут "пяток олигархов"? -- на заводах только они работают?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:20

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:И я на него указал. Попутно указав на то, что инструмент этот давно не применялся:

Эта "дубина" основательно пообветшала с тех давних пор. Когда там в последний раз анти-трастовое разделение кого-то было?..
-- по причине крайне низкой эффективностью в том числе.



________________
То есть Вы считаете, что регулирование рынка заключается только в разделении монополиста?)))
Ведь я указал именно на регулирование рынка и пример разделения привёл, как верха!!! вмешательства регулятора в рынок -- по сути распорядился частной! собственностью.

Предметом же дискуссии является регулирование цены на газ на нашем местном рынке. Регуляторами - от НКРЭП (через цену) до антимонопольного комитета (через повышение конкуренции).

Вы начали уже и меня троллить...

Кстати, откуда вывод-то о причине (крайне низкой эффективности) давнего применения разбивки монополистов?
Может такого уровня монополии давно не образуются!? По причине развитости рынка США, антимонопольного законодательства и предупредительной работы антимонопольного комитета.

Рискующих повторить путь Стандарт Ойл, АТ-ТТ мало.
Эплов, амазонов и гуглов начинают только предупреждать, что есть угроза.


Нет: я считаю, что штрафовать нарушителя -- довольно странное занятие -- ведь все штрафы он перекладывает на своих клиентов. И единственный хоть как-то рабочий интстумент у монопольщиков -- дубина разделения.

>>> Вы начали уже и меня троллить...
Вы как-то странно называете "объяснение прописных истин": троллинг...

>>> Рискующих повторить путь Стандарт Ойл, АТ-ТТ мало.
А зачем этот путь повторять? -- можно же просто фиктивной конкуренцией заниматься -- вон как Гугл с ФБ на пару...

У Вас упрощенное представление об инструментах и возможностях антимонопольного комитета.

В общих чертах можете ознакомиться вот тут:
https://biz.ligazakon.net/ru/analitycs/ ... ya-biznesa
Захотите конкретики берите специализированные источники и изучайте.

Тем более что в нашей дискуссии инструментом является и вовсе прямое регулирование цены на газ.

Если бы так просто без последствий компаниям можно было перекладывать издержки, в данном случае штрафы, на покупателей, включая их в цену товаров, то налоги, прибыль и т.п. можно было б просто))) повышать.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:29

  _hunter написав:
  detroytred"[quote="5149839:_hunter написав:
  detroytred написав:[quote="5149547:vitaliy_berdinskikh"
Почему только промышленность должна платить за газ по цене биржи, а население нет?
В промышленности работает то самое население и убытки промышленности от высоких цен это убытки трудоспособного населения. Продукция полученная с помощью дорогого газа продаётся опять же в основном населению и получается что население всё равно платит за дорогой газ, но в цене продукции.

Так может не морочить голову и дать возможность всем свободно продавать и покупать газ?

Важнейший вопрос!

Ответ на поверхности -- потому что местный газ официально, как природ. ресурс, принадлежит народу))

....

На какой поверхности? -- там же выше написали: на этих предприятиях работает все тот же "народ". И принадлежат они выходцам из народа. Значит и цена для народных предприятий должна быть такой же, как и для народа.

___________________

Прописные истины - это огромнейшая разница между количеством населения, использующих газ для своих нужд (обогрев, готовка), и количеством населения, непосредственно работающих на пром. предприятиях, использующих газ.

А Вы троллите в сторону того, что пяток олигархов - это тоже народ.[/quote]
Ага. Т.е. уже просто "народ" оказалось мало? -- нужно определенное количество этого самого народа? -- какое именно вас устроит? И при чем тут "пяток олигархов"? -- на заводах только они работают?[/quote]

________________________
Ага не проходит.
Предметом было какое количество не устраивает. Не устраивает. Вы демагогически подменили предмет.

И уж несколько десятков тысяч работников промпредприятий, непосредственно использующих газ, в сравнении с миллионами, использующих газ для обогрева и готовки, никак не потянут для определения "народ Украины".

Олигархи притом.
Что Вы начали сужать *население, народ* до работников промпредприятий, использующих газ. Доля которых в населении явно! мала.
Вы опять включаете дурака, троллите.
К тому же предприятие, использущее газ, не принадлежит работникам...
Газом пользуется предприятие, его владелец. Для своих! частных целей! - получения прибыли с предприятия.

До свиданья.
detroytred
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