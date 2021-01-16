Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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detroytred написав:Естественно импортный по цене биржи.
Почему только промышленность должна платить за газ по цене биржи, а население нет? В промышленности работает то самое население и убытки промышленности от высоких цен это убытки трудоспособного населения. Продукция полученная с помощью дорогого газа продаётся опять же в основном населению и получается что население всё равно платит за дорогой газ, но в цене продукции.
Так может не морочить голову и дать возможность всем свободно продавать и покупать газ?
Важнейший вопрос!
Ответ на поверхности -- потому что местный газ официально, как природ. ресурс, принадлежит народу))
....
На какой поверхности? -- там же выше написали: на этих предприятиях работает все тот же "народ". И принадлежат они выходцам из народа. Значит и цена для народных предприятий должна быть такой же, как и для народа.
_hunter написав:И я на него указал. Попутно указав на то, что инструмент этот давно не применялся:
Эта "дубина" основательно пообветшала с тех давних пор. Когда там в последний раз анти-трастовое разделение кого-то было?.. -- по причине крайне низкой эффективностью в том числе.
________________ То есть Вы считаете, что регулирование рынка заключается только в разделении монополиста?))) Ведь я указал именно на регулирование рынка и пример разделения привёл, как верха!!! вмешательства регулятора в рынок -- по сути распорядился частной! собственностью.
Предметом же дискуссии является регулирование цены на газ на нашем местном рынке. Регуляторами - от НКРЭП (через цену) до антимонопольного комитета (через повышение конкуренции).
Вы начали уже и меня троллить...
Кстати, откуда вывод-то о причине (крайне низкой эффективности) давнего применения разбивки монополистов? Может такого уровня монополии давно не образуются!? По причине развитости рынка США, антимонопольного законодательства и предупредительной работы антимонопольного комитета.
Рискующих повторить путь Стандарт Ойл, АТ-ТТ мало. Эплов, амазонов и гуглов начинают только предупреждать, что есть угроза.
Нет: я считаю, что штрафовать нарушителя -- довольно странное занятие -- ведь все штрафы он перекладывает на своих клиентов. И единственный хоть как-то рабочий интстумент у монопольщиков -- дубина разделения.
>>> Вы начали уже и меня троллить... Вы как-то странно называете "объяснение прописных истин": троллинг...
>>> Рискующих повторить путь Стандарт Ойл, АТ-ТТ мало. А зачем этот путь повторять? -- можно же просто фиктивной конкуренцией заниматься -- вон как Гугл с ФБ на пару...
vitaliy_berdinskikh"[quote="5149527:detroytred написав:Естественно импортный по цене биржи.
Почему только промышленность должна платить за газ по цене биржи, а население нет? В промышленности работает то самое население и убытки промышленности от высоких цен это убытки трудоспособного населения. Продукция полученная с помощью дорогого газа продаётся опять же в основном населению и получается что население всё равно платит за дорогой газ, но в цене продукции.
Так может не морочить голову и дать возможность всем свободно продавать и покупать газ?
Важнейший вопрос!
Ответ на поверхности -- потому что местный газ официально, как природ. ресурс, принадлежит народу))
....
На какой поверхности? -- там же выше написали: на этих предприятиях работает все тот же "народ". И принадлежат они выходцам из народа. Значит и цена для народных предприятий должна быть такой же, как и для народа.[/quote] ___________________
Прописные истины - это огромнейшая разница между количеством населения, использующих газ для своих нужд (обогрев, готовка), и количеством населения, непосредственно работающих на пром. предприятиях, использующих газ.
А Вы троллите в сторону того, что пяток олигархов - это тоже народ.
detroytred написав:[quote="5149547:vitaliy_berdinskikh" Почему только промышленность должна платить за газ по цене биржи, а население нет? В промышленности работает то самое население и убытки промышленности от высоких цен это убытки трудоспособного населения. Продукция полученная с помощью дорогого газа продаётся опять же в основном населению и получается что население всё равно платит за дорогой газ, но в цене продукции.
Так может не морочить голову и дать возможность всем свободно продавать и покупать газ?
Важнейший вопрос!
Ответ на поверхности -- потому что местный газ официально, как природ. ресурс, принадлежит народу))
....
На какой поверхности? -- там же выше написали: на этих предприятиях работает все тот же "народ". И принадлежат они выходцам из народа. Значит и цена для народных предприятий должна быть такой же, как и для народа.
___________________
Прописные истины - это огромнейшая разница между количеством населения, использующих газ для своих нужд (обогрев, готовка), и количеством населения, непосредственно работающих на пром. предприятиях, использующих газ.
А Вы троллите в сторону того, что пяток олигархов - это тоже народ.[/quote] Ага. Т.е. уже просто "народ" оказалось мало? -- нужно определенное количество этого самого народа? -- какое именно вас устроит? И при чем тут "пяток олигархов"? -- на заводах только они работают?
_hunter написав:И я на него указал. Попутно указав на то, что инструмент этот давно не применялся:
Эта "дубина" основательно пообветшала с тех давних пор. Когда там в последний раз анти-трастовое разделение кого-то было?.. -- по причине крайне низкой эффективностью в том числе.
________________ То есть Вы считаете, что регулирование рынка заключается только в разделении монополиста?))) Ведь я указал именно на регулирование рынка и пример разделения привёл, как верха!!! вмешательства регулятора в рынок -- по сути распорядился частной! собственностью.
Предметом же дискуссии является регулирование цены на газ на нашем местном рынке. Регуляторами - от НКРЭП (через цену) до антимонопольного комитета (через повышение конкуренции).
Вы начали уже и меня троллить...
Кстати, откуда вывод-то о причине (крайне низкой эффективности) давнего применения разбивки монополистов? Может такого уровня монополии давно не образуются!? По причине развитости рынка США, антимонопольного законодательства и предупредительной работы антимонопольного комитета.
Рискующих повторить путь Стандарт Ойл, АТ-ТТ мало. Эплов, амазонов и гуглов начинают только предупреждать, что есть угроза.
Нет: я считаю, что штрафовать нарушителя -- довольно странное занятие -- ведь все штрафы он перекладывает на своих клиентов. И единственный хоть как-то рабочий интстумент у монопольщиков -- дубина разделения.
>>> Вы начали уже и меня троллить... Вы как-то странно называете "объяснение прописных истин": троллинг...
>>> Рискующих повторить путь Стандарт Ойл, АТ-ТТ мало. А зачем этот путь повторять? -- можно же просто фиктивной конкуренцией заниматься -- вон как Гугл с ФБ на пару...
У Вас упрощенное представление об инструментах и возможностях антимонопольного комитета.
Тем более что в нашей дискуссии инструментом является и вовсе прямое регулирование цены на газ.
Если бы так просто без последствий компаниям можно было перекладывать издержки, в данном случае штрафы, на покупателей, включая их в цену товаров, то налоги, прибыль и т.п. можно было б просто))) повышать.
detroytred написав:[quote="5149547:vitaliy_berdinskikh" Почему только промышленность должна платить за газ по цене биржи, а население нет? В промышленности работает то самое население и убытки промышленности от высоких цен это убытки трудоспособного населения. Продукция полученная с помощью дорогого газа продаётся опять же в основном населению и получается что население всё равно платит за дорогой газ, но в цене продукции.
Так может не морочить голову и дать возможность всем свободно продавать и покупать газ?
Важнейший вопрос!
Ответ на поверхности -- потому что местный газ официально, как природ. ресурс, принадлежит народу))
....
На какой поверхности? -- там же выше написали: на этих предприятиях работает все тот же "народ". И принадлежат они выходцам из народа. Значит и цена для народных предприятий должна быть такой же, как и для народа.
___________________
Прописные истины - это огромнейшая разница между количеством населения, использующих газ для своих нужд (обогрев, готовка), и количеством населения, непосредственно работающих на пром. предприятиях, использующих газ.
А Вы троллите в сторону того, что пяток олигархов - это тоже народ.[/quote] Ага. Т.е. уже просто "народ" оказалось мало? -- нужно определенное количество этого самого народа? -- какое именно вас устроит? И при чем тут "пяток олигархов"? -- на заводах только они работают?[/quote]
________________________ Ага не проходит. Предметом было какое количество не устраивает. Не устраивает. Вы демагогически подменили предмет.
И уж несколько десятков тысяч работников промпредприятий, непосредственно использующих газ, в сравнении с миллионами, использующих газ для обогрева и готовки, никак не потянут для определения "народ Украины".
Олигархи притом. Что Вы начали сужать *население, народ* до работников промпредприятий, использующих газ. Доля которых в населении явно! мала. Вы опять включаете дурака, троллите. К тому же предприятие, использущее газ, не принадлежит работникам... Газом пользуется предприятие, его владелец. Для своих! частных целей! - получения прибыли с предприятия.
detroytred написав:________________ То есть Вы считаете, что регулирование рынка заключается только в разделении монополиста?))) Ведь я указал именно на регулирование рынка и пример разделения привёл, как верха!!! вмешательства регулятора в рынок -- по сути распорядился частной! собственностью.
Предметом же дискуссии является регулирование цены на газ на нашем местном рынке. Регуляторами - от НКРЭП (через цену) до антимонопольного комитета (через повышение конкуренции).
Вы начали уже и меня троллить...
Кстати, откуда вывод-то о причине (крайне низкой эффективности) давнего применения разбивки монополистов? Может такого уровня монополии давно не образуются!? По причине развитости рынка США, антимонопольного законодательства и предупредительной работы антимонопольного комитета.
Рискующих повторить путь Стандарт Ойл, АТ-ТТ мало. Эплов, амазонов и гуглов начинают только предупреждать, что есть угроза.
Нет: я считаю, что штрафовать нарушителя -- довольно странное занятие -- ведь все штрафы он перекладывает на своих клиентов. И единственный хоть как-то рабочий интстумент у монопольщиков -- дубина разделения.
>>> Вы начали уже и меня троллить... Вы как-то странно называете "объяснение прописных истин": троллинг...
>>> Рискующих повторить путь Стандарт Ойл, АТ-ТТ мало. А зачем этот путь повторять? -- можно же просто фиктивной конкуренцией заниматься -- вон как Гугл с ФБ на пару...
У Вас упрощенное представление об инструментах и возможностях антимонопольного комитета.
Тем более что в нашей дискуссии инструментом является и вовсе прямое регулирование цены на газ.
Если бы так просто без последствий компаниям можно было перекладывать издержки, в данном случае штрафы, на покупателей, включая их в цену товаров, то налоги, прибыль и т.п. можно было б просто))) повышать.
Последние примеры -- вроде введения "налога на Гугл" (у северных соседей) -- показывают, что без всяких проблем можно повышать.
detroytred"[quote="5149839:_hunter написав:На какой поверхности? -- там же выше написали: на этих предприятиях работает все тот же "народ". И принадлежат они выходцам из народа. Значит и цена для народных предприятий должна быть такой же, как и для народа.
___________________
Прописные истины - это огромнейшая разница между количеством населения, использующих газ для своих нужд (обогрев, готовка), и количеством населения, непосредственно работающих на пром. предприятиях, использующих газ.
А Вы троллите в сторону того, что пяток олигархов - это тоже народ.
Ага. Т.е. уже просто "народ" оказалось мало? -- нужно определенное количество этого самого народа? -- какое именно вас устроит? И при чем тут "пяток олигархов"? -- на заводах только они работают?
________________________ Ага не проходит. Предметом было какое количество не устраивает. Не устраивает. Вы демагогически подменили предмет.
И уж несколько десятков тысяч работников промпредприятий, непосредственно использующих газ, в сравнении с миллионами, использующих газ для обогрева и готовки, никак не потянут для определения "народ Украины".
Олигархи притом. Что Вы начали сужать *население, народ* до работников промпредприятий, использующих газ. Доля которых в населении явно! мала. Вы опять включаете дурака, троллите. К тому же предприятие, использущее газ, не принадлежит работникам... Газом пользуется предприятие, его владелец. Для своих! частных целей! - получения прибыли с предприятия.
До свиданья.[/quote] Т.е. вы на полном серьезе предлагаете начать нарушать Конституцию -- дескриминируя отдельных представителей народа? Вы уже второй раз по странной причине отказываетесь называть конкретные цифры ("доля мала").
Работникам -- не принадлежит. Но я же и о владельцах в том посте тоже написал: >>> И принадлежат они выходцам из народа -- так что с этой стороны проблем тоже нет.