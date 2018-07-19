Зарплаты, тарифы, пенсии
Этот год несет с собой ряд изменений, которые так или иначе повлияют на финансы большинства украинцев. Рассказываем, чего ожидать, к чему готовиться.
Дивися повний текст Изменения, которые подготовил вашим кошелькам 2021 год
|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 18 січ, 2021 10:29
Finance.ua: Изменения, которые подготовил вашим...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Изменения, которые подготовил вашим кошелькам 2021 год
Додано: Пон 18 січ, 2021 10:29
Комментарий к заметке о МФО.
Автор невнимательно работает с нормативной базой.
Читаем ЗАКОН УКРАЇНИ Про споживче кредитування.
"2. Цей Закон НЕ поширюється на:
1) договори, що містять умову про споживчий кредит у формі кредитування рахунку зі строком погашення кредиту до одного місяця;
(пункт 1 частини другої статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 15.09.2020 р. N 891-IX)"
Додано: Пон 18 січ, 2021 11:09
Доброго дня, шановний oleksii_afanas!
Ось цитата із сайту Мін'юсту:
З моменту набрання чинності Законом кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця, та договори, загальний розмір позики за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, відноситимуться до споживчих кредитів, а відтак такі відносини регулюватимуться нормами Закону України «Про споживче кредитування»
А це цитата із закон 891-ix: "у пункті 1 слова "та кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця" виключити;"
З повагою,
|