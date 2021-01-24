RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Кабміні назвали головні
перешкоди для малого і...

У Кабміні назвали головні перешкоди для малого і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 08:37

У Кабміні назвали головні перешкоди для малого і...

Пропонуємо до обговорення:
Головними перешкодами для зростання малого та середнього бізнесу підприємці називають зарегульованість, місцеву корупцію, недостатній попит на продукцію, брак фінансових ресурсів та високе податкове навантаження.

Дивися повний текст У Кабміні назвали головні перешкоди для малого і середнього бізнесу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92290
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплати в Кабміні: скільки Шмигаль і міністри заробили...
R2 » Вів 26 січ, 2021 10:15
2 118
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 січ, 2021 10:34
_hunter
Експерти назвали найдорожчі за вартістю життя країни
R2 » Нед 24 січ, 2021 08:25
2 209
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 січ, 2021 10:52
antikkristall
Долар в 2021 падатиме: аналітики назвали причини
R2 » Сер 20 січ, 2021 15:30
1 153
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 січ, 2021 15:30
egor6508

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (29104)
28.01.2021 09:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.