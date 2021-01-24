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У Кабміні назвали головні перешкоди для малого і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 січ, 2021 08:37
Пропонуємо до обговорення:
Головними перешкодами для зростання малого та середнього бізнесу підприємці називають зарегульованість, місцеву корупцію, недостатній попит на продукцію, брак фінансових ресурсів та високе податкове навантаження.
Дивися повний текст У Кабміні назвали головні перешкоди для малого і середнього бізнесу
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