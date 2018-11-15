Finance.ua: Показатели «с потолка»? От чего зависят ваши...

Додано: Пон 01 лют, 2021 11:57

Добрый день.

конкретика : г. Киев, Сталинграда 16д

1) на заявки по поводу участия в снятии показаний - КТЕ не реагирует и не приглашает

2) вместо доначисления "средневзвешенного потребления по дому" - КТЕ в одностороннем порядке удалило возможность передавать информацию по зарегистрированным квартирным счётчикам

3) КТЕ ... считает себя не правоприемником Киевенерго, потому не хочет брать на себя обязанности "предшественника... ( хотя права - взяло)

4) КТЕ не проверяет и игнорирует просьбы/требования уточнять и перепроверять данные по дому ( отапливаемая площадь, площадь МОП и т.п.) и ссылается на справки от обслуживающей компании

5) КТЕ ... "не желает" устанавливать на подогрев ГВП счётчик тепла и ... продолжает взымать с жильцов плату за гарячую воду и... потом ещё раз - за потребленное тепло, которое было использовано на подогрев данной гарячей воды



Если это прочитает ответственный сотрудник КТЕ, которому репутация данного коммунального предприятия - не пустое место , предлагаю Вам связаться со мной или с кем то из других жильцов дома для решения проблемы, а не продолжения судебной тяжбы ... у увеличению финансовых затрат в маштабах дома... о67три81о188