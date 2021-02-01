Аналітики порталу ЛУН поділилися актуальною статистикою цін на ринку нерухомості столиці.
Дивися повний текст Скільки коштують найменші квартири у ЖК Києва (інфографіка).
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Додано: П'ят 05 лют, 2021 11:03
Скільки коштують найменші квартири у ЖК Києва (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки коштують найменші квартири у ЖК Києва (інфографіка).
Додано: П'ят 05 лют, 2021 11:03
однушка со средней площадью 42 кв. м - самая маленькая квартира? это шутка?
"Кстати, можно воспользоваться ипотекой" а вот и название статьи нашлось...
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