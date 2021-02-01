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Скільки коштують найменші
квартири у ЖК Києва (інфографіка)

Скільки коштують найменші квартири у ЖК Києва (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 11:03

Скільки коштують найменші квартири у ЖК Києва (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики порталу ЛУН поділилися актуальною статистикою цін на ринку нерухомості столиці.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 11:03

однушка со средней площадью 42 кв. м - самая маленькая квартира? это шутка?

"Кстати, можно воспользоваться ипотекой" а вот и название статьи нашлось...
Slon_Nosov
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