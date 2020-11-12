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Знято арешт з золотих зливків
рівненського екс-судді

Знято арешт з золотих зливків рівненського екс-судді
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 18:17

Знято арешт з золотих зливків рівненського екс-судді

Пропонуємо до обговорення:
Таке рішення 3 лютого прийняв слідчий суддя ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Дивися повний текст Знято арешт з золотих зливків рівненського екс-судді.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 18:18

Это как то повлияет на котировки золота в мире ? :)
Igorten
 
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