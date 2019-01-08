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Finance.ua: Як перевірити забудовника, щоб обрати...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 15 лют, 2021 12:46
Пропонуємо до обговорення:
Чекліст, інфографіка, корисні посилання
Покупці обирають не лише житловий комплекс і будинок в ньому, але й забудовника, якому можна довірити свої кошти та бути впевненим в успішності проєкту.
Як розібратися з пакетом документів, відсіяти шахраїв і не витрачати на них свій час, гроші та нерви? Finance.UA підготував для вас чекліст, який варто взяти із собою до відділу продажів житлового комплексу. А ще ми розповімо, як ви зможете самостійно перевірити законність будівництва.
Дивися повний текст Як перевірити забудовника, щоб обрати найкращу квартиру
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Додано: Пон 15 лют, 2021 12:46
А як перевіряли ви свої квартири перед купівлею? Чи задоволені ви своїм вибором та які історії траплялися з вами, діліться в коментарях.
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Анна Максимова
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Додано: Пон 15 лют, 2021 12:51
Привіт, дякую за досить детальну інструкцію! Поки що плануємо купівлю найближчим часом, ваші поради точно стануть у нагоді!
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