Особлива монета може опинитися в гаманці або скарбничці будь-кого.
Дивися повний текст Коштовні 25 копійок: за що готові переплачувати в 40 разів (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лют, 2021 19:36
Коштовні 25 копійок: за що готові переплачувати в 40...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коштовні 25 копійок: за що готові переплачувати в 40 разів (фото).
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|