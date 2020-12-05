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Коштовні 25 копійок: за що
готові переплачувати в 40...

Коштовні 25 копійок: за що готові переплачувати в 40...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 19:36

Коштовні 25 копійок: за що готові переплачувати в 40...

Пропонуємо до обговорення:
Особлива монета може опинитися в гаманці або скарбничці будь-кого.

Дивися повний текст Коштовні 25 копійок: за що готові переплачувати в 40 разів (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лют, 2021 19:36

Но они все с 1996г появились как и гривна. Откуда м.б. 1992 и 1995?
mirval
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