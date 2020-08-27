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Finance.ua: «Эко-банк» от
Укргазбанка. Проверено лично

Finance.ua: «Эко-банк» от Укргазбанка. Проверено лично
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 15:09

Finance.ua: «Эко-банк» от Укргазбанка. Проверено лично

Пропонуємо до обговорення:
По просьбам форумчан мы решили проверить «Эко-банк». Выяснили как уже работает виртуальный банк, и к чему надо стремиться
К началу 2020 года в Украине остались два крупных банка, не имеющих полнофункциональных банковских приложений – Укргазбанк и Мегабанк. Первый шаг сделал Мегабанк: начал активно развивать собственный виртуальный банк под названием todobank. За ним зашевелился и Укргазбанк – во второй половине 2020 года появилось приложение «Эко-банк».

Дивися повний текст «Эко-банк» от Укргазбанка. Проверено лично
D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 15:10

Мегабанк со своим todobank действительно развивается - вон уже доставку курьером добавили по Киеву и другим областям.
А тут... Прочитал статью и захотел тоже проверить) В тудубанке действительно можно зарегистрироваться только по номеру телефона и пользоваться другими картами (Приват тоже даёт такую возможность). В статье написано: "Несомненным плюсом данного приложения является возможность открытия виртуальных банковских карт в трех валютах. Чтобы стать клиентом банка, совсем не обязательно идти в отделение. Достаточно лишь выбрать карту в нужной валюте и нажать на соответствующую кнопку" - но у меня нет такого пункта в Эко-банке. Наверное, потому что "несколько лет назад наш сотрудник был клиентом данного банка, но его данные были закреплены за совсем другой областью".

PS: особенно "порадовал" код из СМС Укргаза при регистрации - набор вертикальных палочек. Жаль, нельзя прикрепить скриншот)
kocherga
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 16:11

  D2 написав:Пропонуємо до обговорення:
По просьбам форумчан мы решили проверить «Эко-банк». Выяснили как уже работает виртуальный банк, и к чему надо стремиться
К началу 2020 года в Украине остались два крупных банка, не имеющих полнофункциональных банковских приложений – Укргазбанк и Мегабанк. Первый шаг сделал Мегабанк: начал активно развивать собственный виртуальный банк под названием todobank. За ним зашевелился и Укргазбанк – во второй половине 2020 года появилось приложение «Эко-банк».

Дивися повний текст «Эко-банк» от Укргазбанка. Проверено лично



Хай журналіст ще відкриє другу картку в грн. прозапас і спробує її поповнити платежем СЕП. Не знаючи особливості роботи банку він не зможе поповнювати картку напряму
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 16:29

  Rimlyanin1 написав:Хай журналіст ще відкриє другу картку в грн. прозапас і спробує її поповнити платежем СЕП. Не знаючи особливості роботи банку він не зможе поповнювати картку напряму

а в чому проблема? поповнюю напряму
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 16:46

  Ромасик написав:
  Rimlyanin1 написав:Хай журналіст ще відкриє другу картку в грн. прозапас і спробує її поповнити платежем СЕП. Не знаючи особливості роботи банку він не зможе поповнювати картку напряму

а в чому проблема? поповнюю напряму


Скільки карток поповнюєте напряму плтежем СЕП? 2 та більше? Рахунок IBAN в різних картках однаковий чи різний?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 17:05

  Rimlyanin1 написав:
  Ромасик написав:
  Rimlyanin1 написав:Хай журналіст ще відкриє другу картку в грн. прозапас і спробує її поповнити платежем СЕП. Не знаючи особливості роботи банку він не зможе поповнювати картку напряму

а в чому проблема? поповнюю напряму


Скільки карток поповнюєте напряму плтежем СЕП? 2 та більше? Рахунок IBAN в різних картках однаковий чи різний?

одну...
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 17:25

  Ромасик написав:
одну...


Спробуйте відкрити другу в гривні (віртуальну, наприклад) і відправити на неї кошти. Кошти все одно прийдуть на першу картку. А тому, що до всіх ваших гривневих карток, хоча б до 10, не повязаних між собою як основна та додаткова, буде 1 IBAN!!!!

1 IBAN на всі карти клієнта, Карл!!!!

Щоб зарахувало на вірну картку треба вказувати суб рахунок в призначенні, який !!!УВАГА!!! в додатку відсутній і надається лише 1 раз в смс при відкритті, потім дізнатися можна через теплу лінію
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 17:57

Rimlyanin1, дякую за матчастину. Це щось нове :lol:
хоча мені ймовірно і не знадобиться)
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 19:10

  kocherga написав:Мегабанк со своим todobank действительно развивается - вон уже доставку курьером добавили по Киеву и другим областям.
А тут... Прочитал статью и захотел тоже проверить) В тудубанке действительно можно зарегистрироваться только по номеру телефона и пользоваться другими картами (Приват тоже даёт такую возможность). В статье написано: "Несомненным плюсом данного приложения является возможность открытия виртуальных банковских карт в трех валютах. Чтобы стать клиентом банка, совсем не обязательно идти в отделение. Достаточно лишь выбрать карту в нужной валюте и нажать на соответствующую кнопку" - но у меня нет такого пункта в Эко-банке. Наверное, потому что "несколько лет назад наш сотрудник был клиентом данного банка, но его данные были закреплены за совсем другой областью".

PS: особенно "порадовал" код из СМС Укргаза при регистрации - набор вертикальных палочек. Жаль, нельзя прикрепить скриншот)

Да, там жесть. Пока не разрешил их приложению читать смс, зарегиться так и не смог. Но ни разу ни одно из приложений других банков не требовало пин-код!
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 24 лют, 2021 19:24

  astatempo написав:Да, там жесть. Пока не разрешил их приложению читать смс, зарегиться так и не смог. Но ни разу ни одно из приложений других банков не требовало пин-код!

с палочками это жесть! я думал, код пишется после палочек, но его все не принимало :D
а пин также требуется у Бени, к примеру.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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