|
|
|
Finance.ua: «Эко-банк» от Укргазбанка. Проверено лично
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 24 лют, 2021 15:09
Пропонуємо до обговорення:
По просьбам форумчан мы решили проверить «Эко-банк». Выяснили как уже работает виртуальный банк, и к чему надо стремиться
К началу 2020 года в Украине остались два крупных банка, не имеющих полнофункциональных банковских приложений – Укргазбанк и Мегабанк. Первый шаг сделал Мегабанк: начал активно развивать собственный виртуальный банк под названием todobank. За ним зашевелился и Укргазбанк – во второй половине 2020 года появилось приложение «Эко-банк».
Дивися повний текст «Эко-банк» от Укргазбанка. Проверено лично
-
D2
-
-
- Повідомлень: 79
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лют, 2021 15:10
Мегабанк со своим todobank действительно развивается - вон уже доставку курьером добавили по Киеву и другим областям.
А тут... Прочитал статью и захотел тоже проверить) В тудубанке действительно можно зарегистрироваться только по номеру телефона и пользоваться другими картами (Приват тоже даёт такую возможность). В статье написано: "Несомненным плюсом данного приложения является возможность открытия виртуальных банковских карт в трех валютах. Чтобы стать клиентом банка, совсем не обязательно идти в отделение. Достаточно лишь выбрать карту в нужной валюте и нажать на соответствующую кнопку" - но у меня нет такого пункта в Эко-банке. Наверное, потому что "несколько лет назад наш сотрудник был клиентом данного банка, но его данные были закреплены за совсем другой областью".
PS: особенно "порадовал" код из СМС Укргаза при регистрации - набор вертикальных палочек. Жаль, нельзя прикрепить скриншот)
-
kocherga
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 24.02.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лют, 2021 16:11
D2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
По просьбам форумчан мы решили проверить «Эко-банк». Выяснили как уже работает виртуальный банк, и к чему надо стремиться
К началу 2020 года в Украине остались два крупных банка, не имеющих полнофункциональных банковских приложений – Укргазбанк и Мегабанк. Первый шаг сделал Мегабанк: начал активно развивать собственный виртуальный банк под названием todobank. За ним зашевелился и Укргазбанк – во второй половине 2020 года появилось приложение «Эко-банк».
Дивися повний текст «Эко-банк» от Укргазбанка. Проверено лично
Хай журналіст ще відкриє другу картку в грн. прозапас і спробує її поповнити платежем СЕП. Не знаючи особливості роботи банку він не зможе поповнювати картку напряму
-
Rimlyanin1
-
-
- Повідомлень: 276
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лют, 2021 16:29
Rimlyanin1 написав:
Хай журналіст ще відкриє другу картку в грн. прозапас і спробує її поповнити платежем СЕП. Не знаючи особливості роботи банку він не зможе поповнювати картку напряму
а в чому проблема? поповнюю напряму
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1723
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 327 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лют, 2021 16:46
Ромасик написав: Rimlyanin1 написав:
Хай журналіст ще відкриє другу картку в грн. прозапас і спробує її поповнити платежем СЕП. Не знаючи особливості роботи банку він не зможе поповнювати картку напряму
а в чому проблема? поповнюю напряму
Скільки карток поповнюєте напряму плтежем СЕП? 2 та більше? Рахунок IBAN в різних картках однаковий чи різний?
-
Rimlyanin1
-
-
- Повідомлень: 276
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лют, 2021 17:05
Rimlyanin1 написав: Ромасик написав: Rimlyanin1 написав:
Хай журналіст ще відкриє другу картку в грн. прозапас і спробує її поповнити платежем СЕП. Не знаючи особливості роботи банку він не зможе поповнювати картку напряму
а в чому проблема? поповнюю напряму
Скільки карток поповнюєте напряму плтежем СЕП? 2 та більше? Рахунок IBAN в різних картках однаковий чи різний?
одну...
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1723
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 327 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лют, 2021 17:25
Ромасик написав:
одну...
Спробуйте відкрити другу в гривні (віртуальну, наприклад) і відправити на неї кошти. Кошти все одно прийдуть на першу картку. А тому, що до всіх ваших гривневих карток, хоча б до 10, не повязаних між собою як основна та додаткова, буде 1 IBAN!!!!
1 IBAN на всі карти клієнта, Карл!!!!
Щоб зарахувало на вірну картку треба вказувати суб рахунок в призначенні, який !!!УВАГА!!! в додатку відсутній і надається лише 1 раз в смс при відкритті, потім дізнатися можна через теплу лінію
-
Rimlyanin1
-
-
- Повідомлень: 276
- З нами з: 26.01.20
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лют, 2021 17:57
Rimlyanin1
, дякую за матчастину. Це щось нове
хоча мені ймовірно і не знадобиться)
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1723
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 327 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лют, 2021 19:10
kocherga написав:
Мегабанк со своим todobank действительно развивается - вон уже доставку курьером добавили по Киеву и другим областям.
А тут... Прочитал статью и захотел тоже проверить) В тудубанке действительно можно зарегистрироваться только по номеру телефона и пользоваться другими картами (Приват тоже даёт такую возможность). В статье написано: "Несомненным плюсом данного приложения является возможность открытия виртуальных банковских карт в трех валютах. Чтобы стать клиентом банка, совсем не обязательно идти в отделение. Достаточно лишь выбрать карту в нужной валюте и нажать на соответствующую кнопку" - но у меня нет такого пункта в Эко-банке. Наверное, потому что "несколько лет назад наш сотрудник был клиентом данного банка, но его данные были закреплены за совсем другой областью".
PS: особенно "порадовал" код из СМС Укргаза при регистрации - набор вертикальных палочек. Жаль, нельзя прикрепить скриншот)
Да, там жесть. Пока не разрешил их приложению читать смс, зарегиться так и не смог. Но ни разу ни одно из приложений других банков не требовало пин-код!
-
astatempo
-
-
- Повідомлень: 297
- З нами з: 02.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 лют, 2021 19:24
astatempo написав:
Да, там жесть. Пока не разрешил их приложению читать смс, зарегиться так и не смог. Но ни разу ни одно из приложений других банков не требовало пин-код!
с палочками это жесть! я думал, код пишется после палочек, но его все не принимало
а пин также требуется у Бени, к примеру.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 1723
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 327 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|435
|
|
|75
|9317
|
|
|115
|13476
|
Вів 23 лют, 2021 07:07
Ой+
|