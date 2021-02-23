Куба почала масове виробництво власної вакцини від коронавірусу Abdala. Препарат вже продемонстрував безпеку та ефективність під час клінічних випробувань.
Дивися повний текст Куба почала масове виробництво власної COVID-вакцини.
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Додано: Чет 25 лют, 2021 23:52
Куба почала масове виробництво власної COVID-вакцини
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Дивися повний текст Куба почала масове виробництво власної COVID-вакцини.
Додано: Чет 25 лют, 2021 23:52
Еще один спутник)) у них тамжрать нечего какие вакцины редакция думает что пишет?
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