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Куба почала масове виробництво
власної COVID-вакцини

Куба почала масове виробництво власної COVID-вакцини
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 23:52

Куба почала масове виробництво власної COVID-вакцини

Пропонуємо до обговорення:
Куба почала масове виробництво власної вакцини від коронавірусу Abdala. Препарат вже продемонстрував безпеку та ефективність під час клінічних випробувань.

Дивися повний текст Куба почала масове виробництво власної COVID-вакцини.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лют, 2021 23:52

Еще один спутник)) у них тамжрать нечего какие вакцины редакция думает что пишет?
l4567
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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