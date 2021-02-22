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У чому переваги торгової
платформи Binomo?

У чому переваги торгової платформи Binomo?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 15:32

У чому переваги торгової платформи Binomo?

Пропонуємо до обговорення:
Binomo - що це і чому українські трейдери вибирають цей сайт для торгівлі?

Дивися повний текст У чому переваги торгової платформи Binomo?.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2021 15:32

Хороший сайт рекламирует лохотрон деньги не пахнут видемо
sadko427
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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