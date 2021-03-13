Отказ в выдаче ипотеки

Додано: Нед 14 бер, 2021 13:40

vitaliian написав: sergiylfc написав: подал заявку на ипотеку в Приватбанке, в итоге получил отказ. подал заявку на ипотеку в Приватбанке, в итоге получил отказ. немного не про ипотеку, оформлял в привате кредитку, дали 500 грн (а просил 5к) через 3 месяца увеличили до 3000 через год 15000 и 20000 тыс давали, хоть я уже не просил. А попросил бы не дали. немного не про ипотеку, оформлял в привате кредитку, дали 500 грн (а просил 5к) через 3 месяца увеличили до 3000 через год 15000 и 20000 тыс давали, хоть я уже не просил. А попросил бы не дали.

С приватом есть и ровно противоположные истории, был лимит тысяч 40, и вдруг, ни с того ни с сего, срезали до текущей задолженности или до сиешного лимита. И у тех, кто активно пользуется, и у тех, кто нет. Даже с высоким кредитным рейтингом. Началось это после национализации - впечатление, что нет какого-то четкого подхода, и то срезают портфель, то наоборот.Самое смешное, они после того, как срезали лимит, через несколько месяцев звонят и спрашивают:а почему вы картой не пользуетесь? А смысл ей пользоваться, если банк сам чуть не нафиг послал, при этом альтернатив море, и условия получше.