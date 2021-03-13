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Додано: Нед 14 бер, 2021 12:50
Отказ в выдаче ипотеки
Здравствуйте. Возник следующий вопрос - подал заявку на ипотеку в Приватбанке, в итоге получил отказ. В принципе, кредитный рейтинг у меня хороший, немного удивлен. Кто знает, наличие действующих оплат частями может повлиять на решение? Если нужно, в принципе, могу закрыть ОЧ, и подать заявку снова. Может быть, что в итоге примут положительное для меня решение?
Додано: Нед 14 бер, 2021 13:11
Потому что ипотека - это не лимит по кредитной карте.
Банк будет оценивать все доходы, и все платежи по обязательствам, высчитывать какой % на что идёт. И каждая цифра (особенно доходы) - должна быть подтверждена документально (просто сказать "работаю неофициально" - не прокатит)
Плюс у "госов" кредитная политика очень консервативная, типа "лимит максимум в размере 3 зарплат"
Так что подать заявку-онлайн и ехать заселяться - не получится (особенно если это "промо-кредит" типа рекламных 5-7-9, к ним особое внимание)
Если доходы позволяют (и подтверждены) можно пообщаться с живыми людьми в соотв. отделе, они должны знать как "правильно" подать заявку
Додано: Нед 14 бер, 2021 13:18
Вкладчик1234 Я могу, конечно, подойти к сотруднику Приватбанка в отделение, непосредственно, например, но поможет ли он в этом вопросе? Точно так же подаст заявку через сайт, только с планшета, и будет скорее всего, такой же ответ.
Хотя спросил в чате ПБ, мне ответили, что открытые ОЧ не влияют на решение, но что-то мне подсказывает, что лучше их закрыть. Спасибо.
Додано: Нед 14 бер, 2021 13:19
Re: Отказ в выдаче ипотеки
Додано: Нед 14 бер, 2021 13:23
Конечно.
ИМХО, по ипотеке подскажут или в специализированном отделе, или в ВИП-отделении.
Додано: Нед 14 бер, 2021 13:29
vitaliian Да, там могут исходя из истории, изменить лимит, тем более, если пользоваться картой.
Додано: Нед 14 бер, 2021 13:33
впечатление что когда просишь сам тем понижаешь свой рейтинг, ждите пока они предложат) у них по любому есть планы по выдаче кредитов, манагер сам вас наберёт когда план будет под угрозой срыва.
Додано: Нед 14 бер, 2021 13:40
Re: Отказ в выдаче ипотеки
С приватом есть и ровно противоположные истории, был лимит тысяч 40, и вдруг, ни с того ни с сего, срезали до текущей задолженности или до сиешного лимита. И у тех, кто активно пользуется, и у тех, кто нет. Даже с высоким кредитным рейтингом. Началось это после национализации - впечатление, что нет какого-то четкого подхода, и то срезают портфель, то наоборот.
Самое смешное, они после того, как срезали лимит, через несколько месяцев звонят и спрашивают:а почему вы картой не пользуетесь? А смысл ей пользоваться, если банк сам чуть не нафиг послал, при этом альтернатив море, и условия получше.
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