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Отказ в выдаче ипотеки
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 14 бер, 2021 16:49
sergiylfc написав:
Это да, но тот же Укргаз банк, пусть частично государственный, но если банк закроется, долг перейдет, скорее всего, в коллекторскую компанию. И это уже не 8000 гривен)
Не совсем. Коллекорам продают безнадежные кредиты (с очень большим дисконтом). Продать коллекторам для банка - это просто как списать, только хочь какую-т окопеку еще получить. По нормальным портфеляфм - их покупают другие банки.
sergiylfc написав:
Аркада, как пример.
Хороший пример, она продала свой портфель другим, Альфе в частности (у меня знакомый брал у них в ипотеку, остаток доплачивал уже в Альфе, вообще никаких проблем).
safonovstanislav написав:
Я узнавал в нескольких банках. Вообщем, вкратце, нужен первоначальный взнос 75%, тогда вам кредит выдадут. Правда, кому нужен такой кредит - непонятно
Не дезинформируйте человека своими частными случаями хз где при хз каких вводных. Тем более, вы ФОП, а ФОПам, да, может быть намного сложнее, сложно оценить именно доход, т.к. вы им просто оборот показываете, а это далеко не одно и то же.
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Додано: Нед 14 бер, 2021 19:02
Faceless написав: safonovstanislav написав:
Я узнавал в нескольких банках. Вообщем, вкратце, нужен первоначальный взнос 75%, тогда вам кредит выдадут. Правда, кому нужен такой кредит - непонятно
Не дезинформируйте человека своими частными случаями хз где при хз каких вводных. Тем более, вы ФОП, а ФОПам, да, может быть намного сложнее, сложно оценить именно доход, т.к. вы им просто оборот показываете, а это далеко не одно и то же.
Напрямую вам никто такого не скажет, но так оно и есть. К тем заёмщикам, которым выдают то несчастное, почти нулевое к-во кредитов, требования космические
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safonovstanislav
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Додано: Нед 14 бер, 2021 21:08
Кстати, сопутствующий вопрос - 90 процентов квартир идут от риэлторов. Как и где можно выцепить предложения от владельцев? Если в поиске квартир поставить фильтр "Частные обьявления", то или ничего не покажет, учитывая параметры цен, или покажут 1-2 варианта.
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Додано: Нед 14 бер, 2021 22:56
safonovstanislav написав: Faceless написав: safonovstanislav написав:
Я узнавал в нескольких банках. Вообщем, вкратце, нужен первоначальный взнос 75%, тогда вам кредит выдадут. Правда, кому нужен такой кредит - непонятно
Не дезинформируйте человека своими частными случаями хз где при хз каких вводных. Тем более, вы ФОП, а ФОПам, да, может быть намного сложнее, сложно оценить именно доход, т.к. вы им просто оборот показываете, а это далеко не одно и то же.
Напрямую вам никто такого не скажет, но так оно и есть. К тем заёмщикам, которым выдают то несчастное, почти нулевое к-во кредитов, требования космические
Мне скажут, ибо я знаю, где и у кого спрашивать. А вы реально вводите человека в заблуждение
Охрименко - балабол, который давно уже не варится в этой сфере, его измышления слушать нет смысла
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Додано: Нед 14 бер, 2021 22:58
sergiylfc написав:Кстати, сопутствующий вопрос - 90 процентов квартир идут от риэлторов. Как и где можно выцепить предложения от владельцев? Если в поиске квартир поставить фильтр "Частные обьявления", то или ничего не покажет, учитывая параметры цен, или покажут 1-2 варианта.
Гарантированно нигде, разве что можно в ходе просмотров выйти на владельца, либо лично, либо через соседей, консъержей и т п., и только иногда по объявлениям, если повезёт найти от владельца
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Додано: Нед 14 бер, 2021 23:03
Faceless Спасибо за дельные советы.
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sergiylfc
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Додано: Нед 14 бер, 2021 23:04
sergiylfc написав:
Кстати, сопутствующий вопрос - 90 процентов квартир идут от риэлторов. Как и где можно выцепить предложения от владельцев? Если в поиске квартир поставить фильтр "Частные обьявления", то или ничего не покажет, учитывая параметры цен, или покажут 1-2 варианта.
Предложения от владельцев в большинстве случаев будут дороже, чем от рыл
По фото видов из окна вычисляете расположение квартиры. В выходной день проникаете в подъезд зайдя с кем-то из жильцов.
Цель своего визита не от кого не скрываете - Познакомится с соседями и узнать не проблемная ли квартира от соседей же. Опять таки, увидите соседей до решения о покупке квартиры, а не после.
Тут конечно внушающая доверие внешность важна, без этого проще заплатить риелтору.
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UA
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Додано: Пон 15 бер, 2021 19:08
UA Не знаю, как-то не по себе подходить к незнакомым людям, интересоваться квартирой) Хотя, если бы ко мне подошли, объяснили, что хотят купить квартиру, я бы без проблем отнесся к людям.
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sergiylfc
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Додано: Пон 15 бер, 2021 19:42
UA написав: sergiylfc написав:
Кстати, сопутствующий вопрос - 90 процентов квартир идут от риэлторов. Как и где можно выцепить предложения от владельцев? Если в поиске квартир поставить фильтр "Частные обьявления", то или ничего не покажет, учитывая параметры цен, или покажут 1-2 варианта.
Предложения от владельцев в большинстве случаев будут дороже, чем от рыл
По фото видов из окна вычисляете расположение квартиры. В выходной день проникаете в подъезд зайдя с кем-то из жильцов.
Цель своего визита не от кого не скрываете - Познакомится с соседями и узнать не проблемная ли квартира от соседей же. Опять таки, увидите соседей до решения о покупке квартиры, а не после.
Тут конечно внушающая доверие внешность важна, без этого проще заплатить риелтору.
главное чтобы люди не поинтересовались
"сколько у вас сейчас с собой денег" (с)
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Додано: Чет 15 кві, 2021 08:11
Вкладчик1234 спасибо за информацию)
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