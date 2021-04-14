Отказ в выдаче ипотеки

Додано: Нед 14 бер, 2021 16:49

sergiylfc написав: Это да, но тот же Укргаз банк, пусть частично государственный, но если банк закроется, долг перейдет, скорее всего, в коллекторскую компанию. И это уже не 8000 гривен) Это да, но тот же Укргаз банк, пусть частично государственный, но если банк закроется, долг перейдет, скорее всего, в коллекторскую компанию. И это уже не 8000 гривен)

sergiylfc написав: Аркада, как пример. Аркада, как пример.

safonovstanislav написав: Я узнавал в нескольких банках. Вообщем, вкратце, нужен первоначальный взнос 75%, тогда вам кредит выдадут. Правда, кому нужен такой кредит - непонятно Я узнавал в нескольких банках. Вообщем, вкратце, нужен первоначальный взнос 75%, тогда вам кредит выдадут. Правда, кому нужен такой кредит - непонятно

Не совсем. Коллекорам продают безнадежные кредиты (с очень большим дисконтом). Продать коллекторам для банка - это просто как списать, только хочь какую-т окопеку еще получить. По нормальным портфеляфм - их покупают другие банки.Хороший пример, она продала свой портфель другим, Альфе в частности (у меня знакомый брал у них в ипотеку, остаток доплачивал уже в Альфе, вообще никаких проблем).Не дезинформируйте человека своими частными случаями хз где при хз каких вводных. Тем более, вы ФОП, а ФОПам, да, может быть намного сложнее, сложно оценить именно доход, т.к. вы им просто оборот показываете, а это далеко не одно и то же.