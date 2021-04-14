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Отказ в выдаче ипотеки

Отказ в выдаче ипотеки
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 16:49

Re: Отказ в выдаче ипотеки

  sergiylfc написав:Это да, но тот же Укргаз банк, пусть частично государственный, но если банк закроется, долг перейдет, скорее всего, в коллекторскую компанию. И это уже не 8000 гривен)

Не совсем. Коллекорам продают безнадежные кредиты (с очень большим дисконтом). Продать коллекторам для банка - это просто как списать, только хочь какую-т окопеку еще получить. По нормальным портфеляфм - их покупают другие банки.
  sergiylfc написав:Аркада, как пример.

Хороший пример, она продала свой портфель другим, Альфе в частности (у меня знакомый брал у них в ипотеку, остаток доплачивал уже в Альфе, вообще никаких проблем).
  safonovstanislav написав:Я узнавал в нескольких банках. Вообщем, вкратце, нужен первоначальный взнос 75%, тогда вам кредит выдадут. Правда, кому нужен такой кредит - непонятно

Не дезинформируйте человека своими частными случаями хз где при хз каких вводных. Тем более, вы ФОП, а ФОПам, да, может быть намного сложнее, сложно оценить именно доход, т.к. вы им просто оборот показываете, а это далеко не одно и то же.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 19:02

  Faceless написав:
  safonovstanislav написав:Я узнавал в нескольких банках. Вообщем, вкратце, нужен первоначальный взнос 75%, тогда вам кредит выдадут. Правда, кому нужен такой кредит - непонятно

Не дезинформируйте человека своими частными случаями хз где при хз каких вводных. Тем более, вы ФОП, а ФОПам, да, может быть намного сложнее, сложно оценить именно доход, т.к. вы им просто оборот показываете, а это далеко не одно и то же.

Напрямую вам никто такого не скажет, но так оно и есть. К тем заёмщикам, которым выдают то несчастное, почти нулевое к-во кредитов, требования космические
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 21:08

Re: Отказ в выдаче ипотеки

Кстати, сопутствующий вопрос - 90 процентов квартир идут от риэлторов. Как и где можно выцепить предложения от владельцев? Если в поиске квартир поставить фильтр "Частные обьявления", то или ничего не покажет, учитывая параметры цен, или покажут 1-2 варианта.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 22:56

Re: Отказ в выдаче ипотеки

safonovstanislav написав:
  Faceless написав:
  safonovstanislav написав:Я узнавал в нескольких банках. Вообщем, вкратце, нужен первоначальный взнос 75%, тогда вам кредит выдадут. Правда, кому нужен такой кредит - непонятно

Не дезинформируйте человека своими частными случаями хз где при хз каких вводных. Тем более, вы ФОП, а ФОПам, да, может быть намного сложнее, сложно оценить именно доход, т.к. вы им просто оборот показываете, а это далеко не одно и то же.

Напрямую вам никто такого не скажет, но так оно и есть. К тем заёмщикам, которым выдают то несчастное, почти нулевое к-во кредитов, требования космические


Мне скажут, ибо я знаю, где и у кого спрашивать. А вы реально вводите человека в заблуждение

Охрименко - балабол, который давно уже не варится в этой сфере, его измышления слушать нет смысла
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 22:58

Re: Отказ в выдаче ипотеки

sergiylfc написав:Кстати, сопутствующий вопрос - 90 процентов квартир идут от риэлторов. Как и где можно выцепить предложения от владельцев? Если в поиске квартир поставить фильтр "Частные обьявления", то или ничего не покажет, учитывая параметры цен, или покажут 1-2 варианта.


Гарантированно нигде, разве что можно в ходе просмотров выйти на владельца, либо лично, либо через соседей, консъержей и т п., и только иногда по объявлениям, если повезёт найти от владельца
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 23:03

Faceless Спасибо за дельные советы.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Нед 14 бер, 2021 23:04

  sergiylfc написав:Кстати, сопутствующий вопрос - 90 процентов квартир идут от риэлторов. Как и где можно выцепить предложения от владельцев? Если в поиске квартир поставить фильтр "Частные обьявления", то или ничего не покажет, учитывая параметры цен, или покажут 1-2 варианта.

Предложения от владельцев в большинстве случаев будут дороже, чем от рыл :mrgreen:

По фото видов из окна вычисляете расположение квартиры. В выходной день проникаете в подъезд зайдя с кем-то из жильцов.
Цель своего визита не от кого не скрываете - Познакомится с соседями и узнать не проблемная ли квартира от соседей же. Опять таки, увидите соседей до решения о покупке квартиры, а не после.
Тут конечно внушающая доверие внешность важна, без этого проще заплатить риелтору.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 19:08

UA Не знаю, как-то не по себе подходить к незнакомым людям, интересоваться квартирой) Хотя, если бы ко мне подошли, объяснили, что хотят купить квартиру, я бы без проблем отнесся к людям.
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Пон 15 бер, 2021 19:42

  UA написав:
  sergiylfc написав:Кстати, сопутствующий вопрос - 90 процентов квартир идут от риэлторов. Как и где можно выцепить предложения от владельцев? Если в поиске квартир поставить фильтр "Частные обьявления", то или ничего не покажет, учитывая параметры цен, или покажут 1-2 варианта.

Предложения от владельцев в большинстве случаев будут дороже, чем от рыл :mrgreen:

По фото видов из окна вычисляете расположение квартиры. В выходной день проникаете в подъезд зайдя с кем-то из жильцов.
Цель своего визита не от кого не скрываете - Познакомится с соседями и узнать не проблемная ли квартира от соседей же. Опять таки, увидите соседей до решения о покупке квартиры, а не после.
Тут конечно внушающая доверие внешность важна, без этого проще заплатить риелтору.


главное чтобы люди не поинтересовались
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