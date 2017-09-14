|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 22 лис, 2025 18:39
АндрейМ написав:
У Зеленского уже и не скрывают, что никто границы для мужчин открывать не будет. Они, наверное, жалеют, что открыли границы для молодых, не ожидая, что так много уедут.
Не відкриють вони - відкриють інші.
Додано: Суб 22 лис, 2025 18:44
Дюрі-бачі написав: АндрейМ написав:
У Зеленского уже и не скрывают, что никто границы для мужчин открывать не будет. Они, наверное, жалеют, что открыли границы для молодых, не ожидая, что так много уедут.
Не відкриють вони - відкриють інші.
Наприклад, хто ))
Додано: Суб 22 лис, 2025 18:53
pesikot написав:
Ти ж так топишь за віддати росіянам
Де саме я за це «топлю»? Тобі усюди «вороги» ввижаються?
pesikot написав:
А якщо, на референдумі (до речі,ти знаешь про що це ?)
Скажуть:- ніт, не віддаємо
Що тоді ?
Тоді ти візьмеш кулемет і підеш забирати у росіян Крим.
Додано: Суб 22 лис, 2025 18:58
pesikot написав: Дюрі-бачі написав: АндрейМ написав:
У Зеленского уже и не скрывают, что никто границы для мужчин открывать не будет. Они, наверное, жалеют, что открыли границы для молодых, не ожидая, что так много уедут.
Не відкриють вони - відкриють інші.
Наприклад, хто ))
Буряты с Пушилиным
