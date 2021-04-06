Так, чудовий варіант!
Дивно, що ніхто з дописувачів в цій темі не додумався...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 09 тра, 2021 00:01
Додано: Нед 09 тра, 2021 04:01
Мой опыт - таблетки дешевле почти всегда. Но главное что просто по пути куда угодно за 1 мин заказыааешь и через 2 мин - можно щабрать. Пусть и не по самой дешевой цене. Но карта с ценами -это гениально
Додано: Вів 11 тра, 2021 08:54
Re: Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы
Может кому-то будет полезно: сейчас Приват при оплате картой Visa на сайте Liki24 возвращает 10% от заказа чистыми. Подробности тут + больше предложений от ПБ + Visa:
Кроме того, АНЦ при заказе через Viber-бот начисляет 2% баллами, вместо стандартного 1%.
Додано: Вів 11 тра, 2021 09:09
Re: Покупка лекарств: как сэкономить деньги, время и нервы
Мне еще 01.04 пришло в вайбер уведомление, что по программе лояльности начисляется 4% до 01.06. Не знаю, это акция для отдельных покупателей или для всех, но мне так 4% и начисляется. Заказывал на сайте.
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