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Компанія Ахметова і німецька
Siemens будуть виробляти...

Компанія Ахметова і німецька Siemens будуть виробляти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 14:43

Компанія Ахметова і німецька Siemens будуть виробляти...

Пропонуємо до обговорення:
Німеччина і Україна узгодили перший пілотний проект з виробництва водневого палива.

Дивися повний текст Компанія Ахметова і німецька Siemens будуть виробляти водневе паливо в Україні.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 бер, 2021 14:43

Всегда думал что завод имени Ильича, а оказывается Иллича - век живи - век учись!
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