Німеччина і Україна узгодили перший пілотний проект з виробництва водневого палива.
Дивися повний текст Компанія Ахметова і німецька Siemens будуть виробляти водневе паливо в Україні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 19 бер, 2021 14:43
Компанія Ахметова і німецька Siemens будуть виробляти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Компанія Ахметова і німецька Siemens будуть виробляти водневе паливо в Україні.
Додано: П'ят 19 бер, 2021 14:43
Всегда думал что завод имени Ильича, а оказывается Иллича - век живи - век учись!
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|